Lopetegui promove novidades na convocação da Espanha para jogos contra Costa Rica e Rússia

Foto: NurPhoto/Getty Images

O dia foi de novidades na Seleção Espanhola. Nesta sexta-feira (3), o técnico Julen Lopetegui convocou a Espanha para os amistosos contra Costa Rica, no dia 11 de novembro, em Málaga, e a anfitriã da Copa do Mundo, a Rússia, três dias depois, em São Petersburgo, em partidas preparativas para o Mundial do ano que vem.

Vitolo retorna à seleção | Foto: Aitor Alcalde/Getty Images

Com o fim das Eliminatórias à Copa, Lopetegui decidiu convocar algumas caras novas e outras que não estavam mais sendo chamadas. Alberto Moreno, lateral-esquerdo do Liverpool, Vitolo, meia do Las Palmas e que pertence ao Atlético de Madrid, Luis Alberto, meia da Lazio, e Suso, atacante do Milan, foram as principais novidades. Por outro lado, jogadores como Monreal, Azpilicueta, Koke e Pedro não estão na convocação, sendo Monreal e Pedro vetados por contusão.

Lopetegui falou sobrou os testes, além de lamentar as contusões de Monreal e Pedro: "Para preparar também é preciso chegar em algumas conclusões. Nesses treinos iremos observar. Não perdemos jogadores por contusão, como Monreal e Pedro. Nossa missão é vencer as duas partidas, mas também ver quem se "mistura" bem com outros. Há um bloqueio e é importante fortalecer essa janela como esses treinos", disse.

Confira os 25 convocados por Lopetegui

Goleiros: David De Gea (Real Madrid), Pepe Reina (Napoli) e Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao).

Defensores: Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Marc Bartra (Borussia Dortmund), Nacho Fernández (Real Madrid), Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Jordi Alba (Barcelona) e Alberto Moreno (Liverpool).

Meias: Thiago (Bayern de Munique), Saúl (Atlético de Madrid), Isco (Real Madrid), Luis Alberto (Lazio), Sergio Busquets (Barcelona), Marco Asensio (Real Madrid), Andrés Iniesta (Barcelona), Asier Illarramendi (Real Sociedad), Vitolo (Las Palmas) e David Silva (Manchester City).

Atacantes: José Callejon (Napoli), Iago Aspas (Celta de Vigo), Suso (Milan), Rodrigo Moreno (Valencia) e Álvaro Morata (Chelsea).