Jogo Barcelona x Sevilla AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 11ª rodada disputada entre Barcelona e Sevilla no Estádio Camp Nou, em Barcelona

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco mais esta grande partida entre Barcelona e Sevilla, válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Veja como foi o último confronto entre as equipes:

Barcelona e Sevilla já se enfrentaram 178 vezes, com 101 vitórias catalãs, 35 empates e 42 vitórias andaluzes. Na casa do Barça foram 69 triunfos do mandante contra apenas 7 dos visitantes

Sergi Roberto, Aleix Vidal, André Gomes, Arda Turan, Dembélé e Rafinha são os desfalques do lado do Barça. Pelo Sevilla, Correa e Mercado estarão de fora, todos por lesão

Com uma sequência boa de três vitórias consecutivas somando todas as competições, os sevillistas vêm embalados, mas terão que voltar a marcar gols fora de casa pela La Liga, já que passaram em branco nas últimas três partidas

Para conseguir os três pontos, o time de Eduardo Berizzo precisa quebrar um tabu que já dura 23 jogos, que é vencer o Barça no Camp Nou, onde não vence desde 2010 em partida pela Copa do Rei

Na quinta colocação com 19 pontos e com apresentações abaixo do nível esperado, o Sevilla busca se manter na parte de cima da tabela e n a briga por uma vaga na UCL

Lionel Messi, artilheiro da competição com 12 gols tem o Sevilla como sua vítima favorita. Desde que estreou no time profissional, o argentino já marcou 29 gols contra o adversário deste sábado

Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Além do melhor ataque com 28 gols, a melhor defesa com apenas 3 gols sofridos também é da equipe comandada por Ernesto Valverde. Apesar de não apresentarem um futebol tão vistoso como em outras épocas, o time catalão é eficiente e já abriu quatro pontos de vantagem para o vice-líder Valencia

O líder do campeonato volta a campo diante de sua torcida depois da rodada de meio de semana da Uefa Champions League. Com 9 vitórias e 1 empate, o Barça é o líder da competição com 28 pontos