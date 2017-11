Instável, Atlético de Madrid visa regularidade na temporada contra La Coruña

INCIDENCIAS: Jogo a ser disputado no Estádio Riazor, na tarde deste sábado (4), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol 2017-18

O último mês de outubro deve ser esquecido para Deportivo de La Coruña e Atlético de Madrid. As equipes tiveram um desempenho abaixo do esperado, uma sequência ruim de resultados e buscam por momentos melhores. A reabilitação pode vir a partir deste sábado (4). Às 12h15, as equipes medem forças no Estádio Riazor, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol 2017-18.

Os galegos ocupam a 16ª posição, com 11 pontos somados, e busca deixar as últimas posições da tabela de classificação para trás. A equipe venceu na última rodada fora de casa e espera fazer as pazes com a torcida ao conseguir um triunfo como mandante. Por outro lado, os colchoneros estão na quarta colocação, com 20 pontos. Na Liga, empataram com o Villarreal em Madrid e voltou a perder pontos diante do iniciante Qarabag na fase de grupos da Uefa Champions League e se complicou no torneio continental. Por isso, embora esteja invicto nos dez jogos disputados em esfera nacional, o Atleti sofre críticas pelo desempenho abaixo da média.

Reabilitação

A vitória sobre o Las Palmas por 3 a 1 nas Ilhas Canárias foi bastante comemorada pelo Deportivo de La Coruña. O time trocou de técnico e biniciou muito bem seu trabalho à frente da equipe galega. Porém, a equipe quer somar mais três pontos diante de casa para confirmar o bom momento. Além da vitória em si, a missão é manter a boa fase e deixar as incômodas últimas posições para trás.

Foto: Divulgação|Deportivo de La Coruña

A boa notícia é que não há baixas em relação ao último confronto. Foram relacionados 18 atletas e não deve haver mudança na equipe. Permanecem ausentes o goleiro Rubén Martínez, o meio-campista Carles Gil e o atacante Adrián López, todos por lesão. No último treinamento antes do confronto, um trabalho duro que visou ações de estratégia para o jogo, com o objetivo de anular a força do oponente. Em entrevista coletiva após a atividade, Cristóbal destacou que o adversário é grande, mas acredita no potencial do elenco para conseguir três pontos como mandante.

“O Atlético de Madrid me preocupa muito porque isso é lógico, mas o que mais me preocupa e que a minha equipe saiba competir, jogar e fazer o que sabe fazer. Não é porque jogaremos contra o Atlético de Madrid que tenhamos que fazer coisas diferentes das que vínhamos trabalhando. Vamos respeitar o Atlético, mas não temer. O que iremos fazer é ser nós mesmos, tentar melhorar essa ideia, essa proposta que estamos trabalhando e a partir daí veremos o que ocorre. Se formos nós mesmos estaremos convencidos de que vamos criar muitas dificuldades a eles e que teremos nossas possibilidades de ganhar a partida”, destacou o técnico do Deportivo de La Coruña.

Calmaria

O Atlético de Madrid segue invicto no Campeonato Espanhol, mas o aproveitamento caiu drasticamente. Nas seis partidas disputadas durante o mês de outubro, apenas uma vitória e cinco empates. Com isso, o time se distanciou do Barcelona, líder da competição, e viu a briga pela quarta posição ficar ainda mais equilibrada, uma vez que times cresceram de produção no mesmo momento que os colchoneros apontaram queda.

Foto: Divulgação|Atlético de Madrid

Para conseguir ter melhores dias e tranquilizar o ambiente, o time vai pronto para conseguir a vitória e mudar o panorama atual. Porém, o técnico Diego Simeone não poderá contar com três jogadores de seu elenco que estão no departamento médico. O lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luís, além dos meias Koke e Ferreira Carrasco, estão lesionados e ficam de fora. O comandante do Atleti destacou o que falta em seu ponto de vista para o clube melhorar e voltar à boa fase, além de comentar sobre o adversário desta tarde.

“Sobretudo falta manter a concentração em momentos determinados. Em alguns momentos de algumas partidas baixamos a concentração e não podemos baixá-la. Se há uma virtude em ser uma equipe, as individualidades são diferentes a partir do trabalho da equipe. Seguiremos trabalhando na mesma linha e em buscar alternativas com pessoas que pensem em equipe. Depois da troca de treinador, fizeram muito bem o jogo contra o Las Palmas. Tem bons jogadores, principalmente no ataque. É uma equipe com um bom jogo aéreo porque tem altura”, disse Simeone.