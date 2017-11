Simeone comemora fim da sequência de empates e exalta elenco: "Estou muito orgulhoso"

Após fim de sequência de empates, Simeone diz: "Precisamos vencer todos os jogos"

O Atlético de Madrid visitou o Deportivo La Coruña pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018, no estádio Riazor, na região da Galícia. E, talvez no momento mais difícil e de maior questionamento do trabalho de Diego Simeone, o Atléti conseguiu uma vitória nos acréscimos por 1 a 0, com gol de Thomas Partey.

Com o triunfo importante, os colchoneros chegaram aos 23 pontos e voltam, ao menos temporariamente, ao terceiro lugar do campeonato - podendo perder a posição para o Real Madrid ao término da rodada. Já o Depor tem 11 e ocupa o 16º lugar, perto do Z-3.

O técnico Diego Simeone procurou destacar a pontuação da equipe em relação a temporada passada e comentou a fase do artilheiro Griezmann: "Se temos 23 pontos e Griezmann ainda não marcou, isso é bom porque seus gols ainda estão lá, temos uma equipe muito empenhada (em marcar gols) e estou muito orgulhoso dos meus jogadores", disse sobre o momento do atacante francês.

"Temos a necessidade de vencer todas as partidas e não vamos conseguir fazer isso (vencer sempre), temos dois pontos a mais que na temporada passada", comparando e rechaçando a afirmação de que sua equipe está empatando demais nesse começo de campeonato.

"Com a entrada de Giménez procuramos fortalecer o meio campo, tentamos o gol com Saúl, Gameiro e Gaitán", completou citando a saída de um atacante da equipe em detrimento a um defensor.

Quem também falou após o jogo foi o lateral Juanfran: "Quem nos dá por mortos, é que não nos conhece, como hoje, temos uma ótima equipe que está melhorando e temos ótimos jogadores, a equipe conseguiu superar um jogo difícil, temos que dar o devido mérito ao Deportivo", disse o jogador sobre a partida.

O Atleti, com isso, encerra uma sequência longa sem triunfos, que incluiu empates tanto no Campeonato Espanhol, quanto na Uefa Champions League e até mesmo na Copa do Rei, onde a equipe marcou poucos gols e mostou raras alternativas ofensivas.