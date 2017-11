Aspas marca dois, Celta faz três gols em dez minutos e bate Athletic Bilbao

Nesse domingo (5) o Celta recebeu o Athletic Bilbao no Estádio de Balaídos pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol e definiu o resultado logo no primeiro tempo. Com gols de Sergi Gomez e Iago Aspas (2x) os donos da casa fizeram três gols em um intervalo de dez minutos. Os bascos decontaram com Raúl García, mas a reação parou por aí.

Com o resultado, o time de Vigo foi aos 14 pontos e pode terminar a rodada na 10ª posição. No próximo dia 18 vão até a Andaluzia enfrentar o Sevilla. Já o Athletic Bilbao permanece com 11 pontos em 15º na tabela e recebe o Villarreal no domingo (19).

A primeira etapa começou num ritmo mais lento, com as equipes se estudando, sem muitas chances de gol. Até que o Celta pressinou e em 10 minutos marcou três gols. Aos 16', Sisto levantou bola pra área, Sergi Gomez correu por trás da zaga e cabeceou meio desequilibrado, mas conseguiu encobrir o goleiro Kepa, abrindo o placar. E seis minutos depois, Fontas lançou Iago Aspas, que ganhou na velocidade, entrou na área e bateu de direita no cantinho, fazendo 2 a 0.

Aspas foi o destaque da partida com 2 gols | Foto: Divulgação;La Liga

Sem deixar o Bilbao respirar, o Celta foi pra cima e Aspas marcou novamente, aproveitando cruzamento de Wass e cabeceando no canto. Com o placar tão amplo, o Celta diminuiu a intensidade e o Athletic aproveitou para marcar e tentar voltar pro jogo ainda no primeiro tempo. Aos 38', Boveda cruzou da direita e Raúl García marcou um belo gol, pegando de primeira de canhota, sem chances para o goleiro Blanco.

No começo do segundo tempo um lance polêmico, Laporte aproveitou cruzamento e cabeceou, o goleiro Blanco defendeu em cima da linha, mas os jogadores bascos ficaram pedindo gol, o árbitro mandou seguir. O jogo aéreo era a principal arma de ataque do Bilbao que através dele criava boas chances de gols, mas não aproveitava.

A seis minutos do fim, Iago Aspas teve boa oportunidade de marcar e ia sendo um golaço, mas o chute por cobertura do camisa 10 foi um pouco forte demais e caiu na rede pelo lado de fora. Apesar da insistência, de ficar mais com a bola e finalizar mais no segundo tempo, o Bilbao não conseguiu marcar e conheceu sua terceira derrota seguida na competição e já começa a se preocupar com a zona de rebaixamento.