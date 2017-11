Sansone brilha, Villarreal afunda o Málaga e chega a cinco jogos seguidos sem derrota na Liga

Nesse domingo (5), o Villarreal recebeu o Málaga pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018, no estádio de La Cerámica, num jogo amplamente dominado pelo time da casa, que só teve a vitória consumada no segundo tempo, com gols do italiano Sansone, fazendo 2 a 0 no placar.

Com a vitória, o submarino amarelo chegou aos 20 pontos e ao top 5 do campeonato. Já o time da Andaluzia parou nos quatro pontos e se encontra na lanterna da competição. Na próxima rodada, o Villarreal visita o Athletic Bilbao no domingo (19), às 17h45 (de Brasília), enquanto o Málaga recebe o Deportivo La Coruña no mesmo dia, só que às 9h (de Brasília).

A partida começou com o Villarreal dominando as ações, porém sem criar grandes ocasiões de gol. A primeira chance de muito perigo só foi ocorrer aos 25 minutos, quando Bakambu abriu o placar, porém estava impedido e o tento foi anulado. No outro lado, os andaluzes se restringiam a jogar na defesa e esperando alguma possível jogada no contra-ataque, mas o placar ficou mesmo em 0 a 0 no intervalo.

No segundo tempo, os visitantes tiveram a primeira oportunidade com Peñaranda, que cabeceou na área em jogada de contra-ataque e forçou boa defesa de Barbosa para evitar o gol. Com 19 minutos veio o momento que alterou o jogo, quando Sansone entrou no lugar de Chuca e três minutos depois o italiano abriu o placar após cruzamento de Bacca, desviando para o gol e fazendo 1 a 0 aos donos da casa.

Com 31 minutos, Sansone brilhou de novo, dobrando a vantagem dos locais, saindo cara a cara com o goleiro e batendo na saída de bola de Roberto para fazer 2 a 0. Nos 15 minutos finais o time da casa administrou o placar e contou com a falta de poderio ofensivo dos visitantes para seguir com o tranquilo placar e triunfo.