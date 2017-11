Asensio marca golaço e Real Madrid supera Las Palmas com tranquilidade

INCIDENCIAS: partida válida pela 11ª rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio santiago bernabéu, em madri

O Real Madrid deu uma bela resposta ao seu torcedor neste domingo (5) pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A equipe merengue recebeu e venceu sem problemas o vice-lanterna Las Palmas por 3 a 0. Casemiro, Asensio, com um verdadeiro golaço, e Isco marcaram os tentos do triunfo.

Com este resultado, os merengues retomam a terceira colocação e estão com 23 pontos, oito atrás do líder e invicto Barcelona. O Las Palmas, por outro lado, segue na penúltima colocação com míseros seis pontos em 11 partidas.

Na próxima rodada, que só será realizada daqui duas semanas, o Real Madrid tem um confronto mais do que difícil, quando vai até o Wanda Metropolitano encarar o Atlético de Madrid no Dérbi, no dia 18, um sábado, às 17h45 (de Brasília). Um dia depois, no domingo (19), o Las Palmas recebe o Levante, às 15h30 (de Brasília).

Merengues sofrem, mas ficam na frente com gol de Casemiro

Momento do gol brasileiro

Duas equipes que prezam a posse de bola e o volume de jogo, Real Madrid e Las Palmas prometiam um jogo bom e aberto, e foi isso que aconteceu logo no início, quando os merengues quase marcaram com Benzema, que recebeu excelente passe de Cristiano Ronaldo, saiu cara a cara com Lizoain, demorou um pouco, finalizou, mas o arqueiro dos visitantes defendeu.

Mas a equipe de Gran Canaria, que vive uma situação difícil na temporada, também assustava, principalmente com sua grande estrela, Vitolo. O camisa 20 quase marcou em jogada individual, quando invadiu a área pela direita e finalizou cruzado, mas Kiko Casilla defendeu e Vallejo afastou o perigo.

Só que depois dessa chance, os donos da casa começaram a dominar o confronto. Porém, o Real Madrid seguia com os mesmos problemas dos últimos jogos: pouca objetividade. A equipe trocava muitos passes, rondava a área adversária, mas não marcava e finalizava, de certo modo, pouco no gol.

Mas toda essa pressão dos donos da casa, que necessitavam da vitória, surgiu efeito no final do primeiro tempo, e com um brasileiro. Após cobrança de escanteio da direita, a bola foi desviada na primeira trave e Casemiro cabeceou no contra-pé de Raul Liozain, abrindo o placar e dando números finais à primeira etapa na capital espanhola: 1 a 0 Real Madrid.

Golaço de Asensio e Isco fechando: vitória tranquila

Asensio comemorando seu lindo gol | Foto: Denis Doyle/Getty Images

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, com os dois times ficando um bom tempo com a bola, só que com, relativamente, pouca objetividade. Mas logo na primeira boa oportunidade, a rede balançou, e em grande estilo. Após cobrança de falta de Kroos, Lizoain cortou de soco e a bola sobrou na entrada da área para Asensio, que acertou um chute espetacular, na veia, e ampliou a vantagem dos donos da casa: 2 a 0 Real Madrid. Um verdadeiro golaço.

O gol deixou tudo ainda mais tranquilo para os merengues, que se sentiam mais a vontade, chegando até com mais facilidade. E, mais à vontade, os merengues conseguiram chegar ao terceiro gol, em mais um bonito gol, quando Cristiano Ronaldo tabelou com Asensio e cruzou rasteiro para Isco, que apareceu completamente livre na área e completou de primeira: 3 a 0 Real Madrid. Jogo tranquilo para os atuais campeões.

Só que quanto mais o Real Madrid desse uma resposta ao seu torcedor, melhor, e os merengues foram atrás de ampliar ainda mais, já que o resultado já estava controlado. E o quarto quase veio com Sergio Ramos, quando Ceballos recebeu de Isco, cruzou, o zagueiro arriscou um chute meio mascado, a bola desviou na defesa, Lizoain deu um leve toque e ela ainda pegou na trave. Mesmo tentando, a rende não balançou mais e os merengues voltaram ao caminho das vitórias.