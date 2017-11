Zidane faz balanço da equipe e exalta importante vitória sobre Las Palmas

Google Plus

Foto: Gabriel Bouys/Getty Images

Após duas derrotas seguidas, para Girona e Tottenham, o Real Madrid reencontrou o caminho das vitórias neste domingo (5), quando venceu com certa tranquilidade o Las Palmas por 3 a 0. Um dos mais criticados nas últimas semanas, pela forma como o time vem se apresentando, é o técnico Zinédine Zidane, que tratou de exaltar bastante o triunfo: "Depois do que passamos nas últimas partidas era importante ganhar. Necessitávamos disso".

Além disso, ele fez um balanço da equipe neste início de temporada, afirmando que o princípio da própria não é ruim, mas que sua equipe pode sim melhorar: "Nem todos vão descansar, já que muitos jogarão por suas seleções. Não é um começo ruim de temporada. Se mirarem os últimos dois jogos sim, foi difícil, mas sabemos que podemos melhorar. Hoje era importante ganhar. Começamos com dificuldade, mas na segunda etapa colocamos mais velocidade no jogo e estou feliz porque os jogadores precisavam disso", disse.

Um dos momentos "estranhos" da partida foi após o terceiro gol merengue, de Isco, onde Cristiano Ronaldo, que cruzou para o gol do meia, não comemorou o tento marcado pelo seu companheiro. Zizou tratou de negar qualquer descontentamento do português e exaltou CR7, afirmando que o atacante faz a diferença em campo.

"Sempre pensam coisas negativas e posso dizer-lhe que ele está muito feliz em dar um gol a Isco. Sabemos que ele gosta de marcar, pode ser, mas eu, ele e todos estamos convencidos de que ele fará a diferença. Na Liga ele não está fazendo isso, mas ele é útil para a equipe e ele fará a diferença no final", afirmou.

Ele também comentou sobre as vaias à Karim Benzema, além dos aplausos para Cristiano: "Não sei, não vi, o que queremos fazer é continuar trabalhando. É verdade que, quando você olha para a Liga, não sei quantos gols eles têm e são os primeiros que não estão felizes. Estou seguro que Karim e Cristiano marcarão em breve".

Para finalizar, Zidane afirmou que espera o retorno de Gareth Bale após a parada para Data Fifa: "A intenção é empurrá-lo, está tudo bem, ele não conseguiu estar conosco hoje, mas temos 15 dias para "deixa-lo perfeito". Então, veremos como o gerenciamos, mas a ideia é que ele esteja pronto após a parada, contra o Atlético de Madrid", finalizou.

Os merengues retornam aos campos só daqui a cerca de duas semanas, após a Data Fifa, quando terão um importantíssimo dérbi diante do rival Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, no dia 18, um sábado, às 17h45 (de Brasília).