Time feminino do Atletico de Madrid acerta com zagueira brasileira Monica, ex-Orlando Pride

Foto: Divulgação/At Madrid Femenino

A equipe feminina do Atlético de Madrid anunciou a contratação da zagueira Monica Hickmann, mais um reforço brasileiro para a temporada 2017/18 da equipe colchonera. Aos 30 anos, será a primeira passagem da jogadora pela Espanha, já tendo atuado por cinco anos no SV Neulengbach da Áustria. O contrato de Monica é por empréstimo até o mês de março de 2018, junto ao seu atual clube, o Orlando Pride, onde tem a compania de Camilinha e Marta.

Nascida em Porto Alegre, Monica teve passagens pelo Marília e Internacional, antes de se transferir em 2007 para a equipe austríaca do Neulengbach, onde ficou até o ano de 2012, conquistando nesse período cinco títulos nacionais e seis títulos da Copa da Áustria, além de ter jogado em partidas da Uefa Women's Champions League. Após retornar ao futebol brasileiro, teve passagens por Flamengo, Botucatu, Foz Cataratas e Ferroviária, antes de se juntar a equipe do Orlando Pride em 2016.

Monica fez parte do elenco brasileiro que conquistou a medalha de bronze no mundial sub-20 em 2006 na Tailândia, mas só fez seu primeiro jogo pela seleção principal em 2014. tendo disputado a Copa do Mundo Feminina em 2015, os Jogos Panamericanos em 2015, onde conquistou medalha de ouro e as Olimpíadas de 2016, na qual o Brasil foi quarto colocado no futebol feminino.

Apesar da eliminação para o Wolfsburg na Uefa Champions League, o Atleti segue como o vice líder da Liga Iberdrola com 22 pontos, mesma pontuação do líder Barcelona, que leva vantagem no critério de saldo de gols. Em suas primeiras palavras como colchonera, Monica disse:

"Estou muito feliz por estar aqui na Espanha e estou ansiosa para conhecer e jogar com o resto dos meus colegas de equipe. O Atletico de Madrid é uma ótima equipe com jogadoras de muita qualidade e que são internacionais com suas seleções. É um orgulho poder usar esta camisa. Conversei com elas (Jucinara e Ludmila), que são jogadoras de qualidade e que estão fazendo boas partidas com o Atleti e espero poder contribuir também. Sou um jogadora concentrada, disciplinada, feliz e experiente. Um dos meus objetivos pessoais é melhorar e aprender todos os dias e coletivos para levar o Atlético de Madrid ao topo.