Preocupação recente, Zidane espera contar com atletas lesionados para dérbi de Madrid

Foto: Noelia Déniz/VAVEL España

Nos últimos jogos, o Real Madrid adquiriu uma enorme preocupação. A quantidade de jogadores afastados dos gramados por lesão coloca o técnico Zinédine Zidane com inúmeras dúvidas em sua mente para definir um time titular competitivo para manter frente aos adversários e concorrentes nos torneios disputados nessa primeira parte da temporada. Os merengues mal conseguiram uma revigorante vitória diante do Las Palmas e já mantém projeção para a próxima rodada.

O Campeonato Espanhol voltará a ser disputado daqui a duas semanas, por causa da realização de amistosos internacionais e repescagens da Copa do Mundo, mas o próximo jogo do Real Madrid é um confronto direto contra o arquirrival da cidade, o Atlético de Madrid. Para manter a sequência positiva de resultados e bater os colchoneros no Wanda Metropolitano, Zizou espera ter todos os jogadores à sua disposição.

No último fim de semana, o goleiro Keylor Navas, o lateral-direito Carvajal e o atacante Gareth Bale não jogaram por estarem em fase final de suas respectivas recuperações. De acordo com o treinador, contar com o retorno desses atletas é fundamental para o Real Madrid ter mais tranquilidade na sequência de partidas. Durante o mês passado, além dos três supracitados, mais atletas importantes estiveram fora por lesão, a exemplo do meia Kovacic e do zagueiro Varane.

Zagueiro Varane esteve ausente nos últimos jogos do Real Madrid (Foto: Daniel Nieto|VAVEL España)

O departamento médico parece ajudar e aliviar Zidane por informar que boa parte dos que estão fora dos últimos jogos devem voltar a ter condições de jogo na próxima rodada da Liga por estarem na reta final de recuperação e apresentarem boa evolução clínica. Caso não haja nenhuma mudança drástica nas previsões, Keylor Navas, Carvajal, Bale e Varane devem voltar como titulares, tanto que o zagueiro foi convocado pela Seleção da França e possa até entrar em campo nas partidas.

Com 23 pontos ganhos, o Real Madrid ocupa a terceira posição da liga, oito atrás do arquirrival Barcelona. O clássico contra o Atlético de Madrid será disputado no próximo dia 18, no Wanda Metropolitano, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2017-18.