Desejo "antigo", jovem goleiro Kepa Arrizabalaga estaria muito perto do Real Madrid

Foto: Reprodução/Athletic Club

Após a saída de Gorka Iraizoz para o Girona, Kepa Arrizabalaga finalmente pode conquistar a titularidade na equipe do Athletic Bilbao. Mesmo tendo um rodízio com Iago Herrerín (que joga a Liga Europa e a Copa do Rey), o jovem goleiro da seleção espanhola vem se destacando e teve seu nome especulado ao Real Madrid. Segundo a imprensa da capital espanhola, Kepa vive um impasse com seu contrato encerrando ao final da atual temporada, podendo estar livre para assinar com qualquer time a partir da temporada 2018/19.

A equipe do Athletic Bilbao tentará blindar o jogador com uma proposta de renovação até 2022 e cláusula de rescisão na faixa dos 70 milhões de euros, porém, com aumento salarial do atleta ou uma opção de renovação com cláusula reduzida a 50 milhões, mas com salário mais baixo. O interesse do Real Madrid pelo jogador se deve ao fato do costarriquenho Keylor Navas não ser unanimidade entre os torcedores merengues e principalmente pelo desejo de Zinedine Zidane e de Florentino Pérez, que parecem ter desistido da contratação de David de Gea, do Manchester United, em contratar um dos goleiros mais promissores do futebol atual.

Essa semana o presidente do clube basco, Josu Urrutia, deu uma declaração a imprensa local em relação a situação atual de Kepa, afirmando que o goleiro era excelente, mas que as conquistas recentes do Athletic não foram como ele de titular. Quando questionado sobre a permanência do goleiro, ele afirmou: "Estou negociando com Kepa e se houver uma negociação, não será para perder tempo, mas será para ficar. Ele pediu um aumento salarial para permanecer, mas o fato é que o jogador tem que fazer sua parte, não apenas o clube".

Aos 22 anos, Kepa foi convocado pela seleção principal da Espanha pela primeira vez em março desse ano, na vaga de Pepe Reina. O atleta vem sendo presença frequente nas listas de Julen Lopetegui e poderá fazer parte do elenco que irá em busca do bicampeonato na Copa do Mundo da Rússia em 2018.