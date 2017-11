Espanha recebe Costa Rica em amistoso preparatório para Copa do Mundo

Neste sábado (11), a Espanha enfrenta a Costa Rica às 18h30 no Estádio La Rosaleda, em Málaga, em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Rússia 2018. As seleções querem aproveitar a ‘Data Fifa’ para fazer os ajustes necessários para o Mundial do ano que vem.

Os anfitriões, favoritos, não perdem há 14 jogos e na última partida venceram Israel, garantindo o primeiro lugar do grupo das Eliminatórias Europeias e garantindo a vaga direta.

Enquanto que os costarriquenhos, que já estavam classificados pelas Eliminatórias da Concacaf, perderam para o Panamá, mas ainda assim comemoraram o segundo lugar no hexagonal final.

Lopetegui aponta para novos testes

O treinador espanhol Julen Lopetegui deve fazer algumas alterações no time tido como titular. Apesar de precisar entrosar a equipe nas poucas oportunidades que ainda restam, a lista de convocados ainda não está fechada e alguns jogadores precisam ser observador.

Pepe Reina e Kepa Arrizabalaga devem brigar por uma vaga no gol do time inicial, assim como Alberto Moreno, Luis Alberto, Suso, Rodrigo, Odriozola e Illarramendi, que ainda buscam uma vaga na lista para a Copa.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (10), Julen falou sobre o jogo e também sobre a convocação: “O foco está no Mundial. Temos só dois jogos e nos preparamos diante de duas equipes que nos exigirão muito. Em maio sairá a lista de convocados e então tomaremos decisões. Se tudo correr bem Jordi Alba e Isco estarão presentes, mas só saberemos no momento certo”, comentou.

Entrevista de Julen Lopetegui | Foto: María J. Ramírez/VAVEL

Citado pelo comandante, Alba também falou sobre a situação do novo grupo, diferente do que disputou a Copa de 2014 no Brasil: “Muitos chegaram com energia e ainda a mudança da comissão técnica. Eles estão fazendo as coisas diferentes, com todo o respeito a Vicente Del Bosque (treinador à época) que foi quem me deu a vida. Há muito talento no grupo e esperamos ir bem. Não nos concentramos no Brasil, mas temos time para fazer uma boa Copa e conquistarmos o título”.

O atacante Álvaro Morata sofreu uma lesão no dedo do pé e é a única dúvida para o jogo.

Celso Borges confiante para surpreender: “Temos nossas armas”

O costarriquenho que atua pelo La Coruña falou à imprensa e reconheceu a qualidade da La Roja: “A Espanha é uma seleção muito forte. O jogo será um medidor de como estamos e esperamos jogar bem”, falou o meia que será o capitão no lugar do goleiro Keylor Navas, que ainda está lesionado.

Celso lembrou que conhece bem o estádio que inclusive já foi às redes jogando lá contra o Málaga pelo Campeonato Espanhol: “Tive a oportunidade de marcar, mas neste jogo não vencemos. Espero que agora seja diferente. É um bom estádio pra mim”, comentou.

O treinador Oscar Ramirez, otimista com relação ao jogo, também deixou suas impressões para o duelo: “Normalmente é muito difícil jogar contra seleções europeias. Temos que manter nossa linha de jogo. Será um jogo de alto nível e temos que aproveitar as oportunidades que tivermos”.

Oscar Ramírez, técnico da Seleção da Costa Rica | Foto: Ezequiel Becerra/AFP/Getty Images

Sobre a situação do goleiro do Real Madrid, Ramirez disse: “Falei com Navas, ele tem uma lesão de alto risco e teve uma recaída. Não estará conosco amanhã”.

“Não nos assusta um adversário como a Espanha. Eles têm um jogo diferente, mas nós estamos preparados para qualquer situação”, finalizou.

Com a baixa de Navas, Patrick Pemberton deve ser o goleiro titular. Essa provavelmente será a única alteração no time, que deve ir com força máxima para avaliar o seu nível para a Copa.

Espanha e Costa Rica já se enfrentaram em duas oportunidades, também por amistosos, sendo um empate por 2 a 2 em 2011 e vitória espanhola em 2015 por 2 a 1, com gols de Cesc Fábregas e Paco Alcácer, Johan Venegas descontou.