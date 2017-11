Presidente do Torino revela conversa com Real Madrid por Belotti

Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images

O interesse do Real Madrid em contratar um centroavante para brigar pela posição, em tese, com Karim Benzema, ainda mais após a saída de Álvaro Morata, é clara. Em entrevista ao Tuttosport, o presidente do Torino, Urbano Cairo, deu detalhes sobre uma conversa que teve com Florentino Pérez, presidente do clube espanhol, onde o atacante Andrea Belotti foi um dos principais temas do debate,

"Eu estava jantando com o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, e estávamos falando sobre contratos de jogadores com grandes cláusulas e eu mencionei Belotti. Assim que ele ouviu falar da cláusula (100 milhões de euros) para Belotti, que não sabia, ele se "assustou". Se a cláusula tivesse apenas 20 milhões de euros, não estaria interessado", revelou Cairo.

"Belotti é um rapaz excepcional e ele é amado por todos; Ele sempre manteve os pés no chão e permaneceu humilde, mesmo quando teve 100 milhões de euros no seu contrato. Ele precisava estar relaxado e me disse que nem pensou na cláusula mesmo quando coloquei uma caneta no papel no seu novo contrato", finalizou.

Com a falta de confiança em Borja Mayoral, é muito provável que no próximo mercado de verão os merengues mexam o cofre para ir atrás de um centroavante para compor o elenco. Além de Belotti, o nome de Harry Kane e do jovem Timo Werner também já foram sondados. A certeza é que, em breve, Benzema terá um "adversário" de peso no elenco, assim como foi com Morata.