Imprensa inglesa coloca meia Wilshere na rota do Real Bétis

Foto:Shaun Botterill/Getty Images

Jack Wilshere já foi tido como uma das grandes promessas do futebol inglês, mas vem passando por um período de instabilidade dentro do Arsenal, onde fez apenas seis partidas na temporada 2017/18, sendo três delas na Uefa Europa League. Com contrato até o final do mês de junho de 2018, a imprensa inglesa cita o interesse do Bétis na contratação do meio campista.

Aos 25 anos, Wilshere está no Arsenal desde 2001, quando chegou as categorias de base do clube, estreando no time principal sete anos depois em 2008. Com 165 partidas pelos Gunners, o jogador marcou 12 gols, tendo sido emprestado por duas ocasiões: ao Bolton Wanderers em 2010 e para o Bournemouth, na temporada 2016/17. Para 2017/18, apesar do interesse de diversos clubes em contratá-lo, ele decidiu ficar por conta do pedido de Arsene Wenger, declarando que contaria com o jogador até o final de seu contrato.

O Arsenal, para não vendê-lo a custo zero quando seu contrato encerrar, poderá negociar com o Bétis, um dos clubes que mostrou interesse na contratação do atleta, que teve seu nome ligado ao clube treinado por Quique Setién. O clube andaluz tem como prioridade trazer o jogador no mês de janeiro, caso as negociações ocorram e sejam por valores acessíveis ao Bétis, mas caso a resposta seja negativa, o clube espanhol irá esperar o contrato de Wilshere acabar com o Arsenal, isso se não houver renovação, para tentar trazê-lo a custo zero em 2018/19.

Caso o meia se transfira para o Bétis, fará parte de uma seleta lista de jogadores ingleses que atuaram na elite do futebol espanhol, como Gary Lineker (Barcelona), David Beckham, Steve McManamam, Jonathan Woodgate e Michael Owen (Real Madrid), Jermaine Pennant (Zaragoza), Stan Collymore (Oviedo), entre outros. O último jogador inglês a atuar na La Liga foi Charlie L'Anson, que na temporada 2013/14 jogou pelo Elche em duas partidas da competição, diante do Espanyol e do Granada, seu atual clube, que disputa a La Liga 123. Na Liga Iberdrola, versão feminina da La Liga, o Barcelona conta com a atacante internacional inglesa Toni Duggan.