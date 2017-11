Google Plus

Presidente do Atlético de Madrid desmente saída de Griezmann e brinca com rumores de ida ao PSG

Em entrevista ao programa El Partidazo da rádio espanhola Cope, o presidente do Atlético de Madrid negou qualquer negociação de Griezmann com o Barcelona. Enrique Cerezo garantiu que o atacante ficará no clube por muito tempo.

"Griezmann é jogador do Atlético e digo para vocês que creio que ele vai ser durante muito tempo. E vocês sabem que eu não minto. Os jogadores passam altos e baixos, mas ele está bem" - afirmou Cerezo que ainda aproveitou o espaço para brincar com os rumores de uma possível ida do atacante francês ao PSG.

Tudo começou após a participação de Griezmann em um programa de televisão quando o atacante respondeu que gostaria sim de fazer parte de um ataque com Neymar e Mbappé. Cerezo foi sarcástico ao comentar o caso e afirmou rindo: "Griezmann disse que quer jogar com Neymar e Mbappé. Então, teremos que fazer um esforço para trazê-los".

Os boatos de saída do craque francês rondam o clube rojiblanco desde o ano passado quando o Manchester United chegou a ser seu destino mais do que certo. O bloqueio sofrido pelo Atlético, no entanto, prolongou a passagem de Antoine em Madrid, mas - ao que tudo indica - só por mais um ano.

A saída do jogador já começa a ser aceita pelos adeptos e nomes começam a ser ventilados para a substituí-lo. Diego Costa é o principal deles e já tem seu futuro bem próximo ao clube colchonero depois de passagem vitoriosa e conturbada pelo campeão inglês Chelsea.