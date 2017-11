Perto do dérbi, Benzema lembra lance marcante pela Champions: "Mistura de talento e confiança"

Foto: Daniel Nieto/VAVEL

Real e Atlético se enfrentam no dérbi de Madrid no próximo sábado (18) no novo estádio Wanda Metropolitano, casa dos colchoneros. Com um bom desempenho nos domínios do adversário, que antes mandava seus jogos no Vicente Calderón, o time merengue espera manter retrospecto e tem como motivação os dois últimos confrontos.

Em 2016, pelo Campeonato Espanhol, Cristiano Ronaldo marcou três vezes e garantiu o 3 a 0 histórico, que ainda ajudou o clube a conquistar a La Liga depois de quatro anos.

Já em 2017, na partida de volta das semifinais da Uefa Champions League, o resultado não foi a vitória, mas a derrota por 2 a 1 garantiu uma vaga na final da competição. Passando por uma má fase, quem lembra daquele jogo com bastante satisfação é Karim Benzema.

O atacante francês que está devendo nesta temporada e vem causando insatisfação na torcida com sua falta de gols, lembrou em entrevista do lance mágico que culminou no gol de Isco e levou o Madrid à mais uma final de UCL.

Lance em que Benzema, em um espaço mínimo, deixa três marcadores pra trás | Foto/; Laurence Griffiths/Getty Images

Para o Canal+, Benzema disse que o lance “foi uma mistura de talento e confiança” e completou: “Foi um lance muito bonito e relativamente único. Naquele momento eu tinha que confiar em mim mesmo para fazer o drible”.

Sempre muito participativo nas jogadas de gols, com sua movimentação e boas assistências, o camisa 9 deixa o papel de homem-gol para Ronaldo. Na jogada, demonstrou toda sua habilidade e capacidade de criação de jogadas. Karim finalizou suas palavras dizendo que não pensou muito sobre o que iria fazer: “eu só corri com a bola e deixei fluir, foi um sentimento muito bom”.

Os colchoneros estão entalados com os rivais, já que perderam duas finais de UCL recentemente, foram eliminados em uma semifinal e não vencem o confronto em casa pela competição doméstica desde 2015. No sábado mais um capítulo dessa história será escrito.