Willian José marca, mas Real Sociedad apenas empata com Girona

Na abertura da 12ª rodada do Campeonato Espanhol, o Girona recebeu a Real Sociedad em casa. Em um confronto que cada time dominou uma etapa, o placar ficou em 1 a 1, com gols de Stuani para os donos da casa e o brasileiro Willian José marcando para equipe da Andaluzia.

Com a igualdade, o Girona chegou aos 16 pontos e está no meio da tabela, enquanto a Erreala está com 18 no sétimo lugar. Na próxima rodada, o time catalão vai até Sevilha encarar o Bétis no sábado (25), às 15h30 (de Brasília). Já a Real Sociedad recebe o Las Palmas no domingo (26), às 13h15 (de Brasília), em Anoeta.

Na primeira chance do jogo, a Real Sociedad abriu o placar aos sete minutos com Willian José, que recebeu bom passe de Oyarzabal e fintou o marcador antes de tocar na saída de Bono, fazendo 1 a 0. Com 26 minutos, o time da casa veio ao ataque com Álex Granell, que arrematou muito alto, por cima do gol. No fim pesou o maior domínio visitante e assim o placar nos vestiários foi mesmo de 1 a 0 para os bascos.

Logo aos quatro minutos apareceu a primeira chance do Girona com Borja García, que recebeu um cruzamento de Maffeo e tentou uma bicicleta, porém a bola foi sem tanto perigo, pois desviou no meio do caminho. A Real Sociedad teve uma boa chance aos 13 minutos com Januzaj, que aproveitou boa jogada de Xabi Prieto e chegou na cara do gol, porém o goleiro Bono chegou antes e evitou a finalização.

O empate do Girona veio aos 19 minutos com Stuani, que aproveitou boa combinação de Maffeo e Portu e recebeu na segunda trave, completando para o gol de cabeça. Na segunda parte da etapa, os times passaram a ficar satisfeitas com o placar conquistado e assim a partida seguiu num ritmo mais lento e com os times ficando mesmo no 1 a 1.