Cristiano Ronaldo rebate críticas por seca de gols: "Ninguém se importa se eu joguei bem ou não"

Foto: Daniel Nieto/VAVEL

A fase do Real Madrid neste início de temporada não é das melhores. Tropeços em casa, falta de um bom futebol e a seca de Cristiano Ronaldo são reflexos de que o time de Zinedine Zidane precisa melhorar se ainda quiser conquistar títulos.

Responsável por decidir jogos, ser o artilheiro da equipe e liderar o time rumo às vitórias, Ronaldo tem sido um dos princiais alvos das críticas. Apesar de ser o máximo goleador da atual edição da Uefa Champions League com seis gols, o português só marcou uma vez na La Liga e não mantém a média de gols dos últimos anos.

Em entrevista ao L’Equipe, CR7 discordou dos críticos e defendeu suas atuações, apesar de não estar indo às redes com tanta frequência: “Eu não concordo com o que as pessoas estão dizendo sobre mim. Eles não sabem a diferença de jogar bem, jogar mais ou menos e não marcar gols”.

“Eu sou visto como uma máquina de gols, como alguém que tem que marcar sempre. Se isso não acontece, ninguém se importa se eu joguei bem ou não, só me julgam pelos gols”, completou.

Artilheiro da UCL, tem apenas um gol na La Liga | Foto:Denis Doyle/Getty Images

Com simplicidade, Ronaldo disse aceitar as críticas, apesar de não concordar com elas. “É por isso que eu evito ler ou ouvir o que falam sobre mim. Mas eu não tenho escolha a não ser aceitar”.

“O time está jogando bem, não perfeitamente, mas bem. É só o começo da temporada. Perdemos alguns pontos no Espanhol, mas na UCL estamos bem. Precisamos manter a calma e continuar trabalhando, porque é óbvio que podemos jogar melhor”, comentou sobre a possibilidade de ter perdido as chances de títulos na temporada.

Pra finalizar, Cristiano demonstrou bastante tranquilidade ao falar do futuro da equipe nas competições: “As coisas vão mudar, eu não estou preocupado com isso. Há dois anos foi a mesma situação, ano passado também e esse ano começa tudo de novo”.

Neste sábado (18), o Real Madrid tem o clássico da cidade contra o Atlético no Estádio Wanda Metropolitano pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol e é a chance para Ronaldo e seus companheiros darem uma virada no momento da equipe.