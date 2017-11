Jogo Atletico de Madrid x Real Madrid AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Atlético de Madrid e Real Madrid no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil. É dia de clássico Atletico de Madrid x Real Madrid ao vivo, é dia de Derbi de Madrid e você acompanha o minuto a minuto deste grande duelo da La Liga por aqui. Fique ligado!

Carrasco, com 3 gols e 3 assistências, e Correa com 4 gols e uma assistência, são os destaques do time na competição, sem esquecer de Griezmann, que apesar de ter apenas 2 gols até aqui, é o grande nome do ataque

Pela Uefa Champions League, o confronto que marcou a despedida do Vicente Calderón do derbi, a vitória foi do Atleti, mas o Real saiu comemorando a classificação para a final, depois do gol de Isco em linda jogada de Karim Benzema

Na última vez que se enfrentaram nos domínios colchoneros pela competição doméstica, Cristiano Ronaldo marcou três vezes na vitória por 3 a 0, em completo domínio madridista

Foto: Power Image Sports/Getty Images

Veja como foi o último encontro das equipes pelo Campeonato Espanhol, que aconteceu no Santiago Bernabéu, casa merengue:

As duas equipes vêm tropeçando bastante neste início de temporada e chegam para o derbi empatadas com 23 pontos, com o Real levando vantagem apenas no número de vitórias (7 a 6) e no saldo de gols (13 a 10)

Já os merengues, que vêm sofrendo com lesões, não terão Kovacic, Gareth Bale e Keylor Navas, ainda machucados. Casilla continua no gol, Isco deve assumir a vaga no meio-campo. Como uma ótima notícia, o lateral-direito Dani Carvajal volta à equipe depois de algumas semanas afastado por conta de uma infecção no coração

Diego Simeone tem o time todo à disposição para a partida e deve fazer apenas uma alteração na equipe titular com relação à última partida, Thomas pode entrar no lugar de Fernández no meio-campo

A partida, que já foi uma rivalidade de bairro, já passou por 14 estádios diferentes e agora chega ao novíssimo Wanda Metropolitano. Será o primeiro derbi da história do estádio, que passou a ser a casa dos colchoneros nesta temporada