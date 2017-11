Leganés x Barcelona AO VIVO online pela La Liga 2017/18

O árbitro da partida será Alberto Undiano Mallenco. Aos 44 anos, o árbitro pertence Comité Navarro de Árbitros e debutou na primeira divisão em 2000. Faz parte do quadro da Fifa desde 2004.

Na última partida em Butarque, o Leganés bateu o Athletic Bilbao pelo placar mínimo, gol marcado por Beauvue. Já o Barça fez sua última partida como visitante justamente contra o Bilbao, em San Mamés, e também venceu por 2 a 0.

FIQUE DE OLHO: O argentino Messi marcou quatro gols contra o Leganés na temporada anterior e é o destaque do Barcelona na temporada. Invicto, o Barça tenta manter a escrita e o camisa 10 quer melhorar as suas marcas contra o rival de Madri.

FIQUE DE OLHO: O grego Dimitrios Siovas é o principal destaque da equipe do Leganés e um dos responsáveis pelo bom momento defensivo que vive a equipe. O Leganés é uma das equipes que menos foram vazadas na temporada.

Na temporada passada, o Barcelona venceu os dois confrontos contra o Leganés. No primeiro jogo, realizado no estádio Municipal de Butarque, o Barça goleou por 5 a 1. Já na partida do returno, no Camp Nou, vitória apertada por 2 a 1.

O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol 2017/18 com 31 pontos. O time de Ernesto Valverde soma 10 vitórias em 11 jogos e ainda está invicto.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Leganés x Barcelona, jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A bola rola a partir de 13h15 (de Brasília), no estádio Municipal de Butarque.