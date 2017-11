Atlético e Real Madrid empatam em jogo de poucas chances e veem Barcelona abrir mais vantagem

INCIDENCIAS: partida válida pela 12ª rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio wanda metropolitano, em madri

O Barcelona agradece. Neste sábado (18), Atlético de Madrid e Real madrid fizeram o primeiro dérbi do estádio Wanda Metropolitano, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Porém, a primeira bola na rede do novo palco foi adiado, já que as duas equipes ficaram no empate por 0 a 0.

Com este resultado, as duas equipes chegaram aos 24 pontos. Os merengues estão em terceiro, enquanto os colchoneros estão na quarta colocação. O resultado favoreceu bastante o Barcelona, que abriu ainda mais vantagem na ponta.

As duas equipes retornam aos gramados no meio de semana, pela Uefa Champions League. O Atlético, que está numa situação muito complicada, recebe a Roma na quarta-feira (22), às 17h45 (de Brasília). No mesmo horário, só que na terça-feira (21), o Real Madrid visita o APOEL. Pela Liga, as duas equipes jogam no sábado (25). O Atléti visita o Levante, às 17h45 (de Brasília), enquanto o Real recebe o lanterna Málaga, às 13h15 (de Brasília).

Equilíbrio e poucas chances

Jogo bem igual no primeiro tempo | Foto: Pierre-Philippe Marcou/Getty Images

Esperava-se um dérbi semelhante aos outros, com os merengues propondo o jogo, enquanto o Atléti se defendia bem e buscava os contra-ataques. A partida foi assim, mas foi o Atlético que teve a primeira grande chance com menos de cinco minutos, quando a bola foi roubada no campo de ataque, Varane tentou cortar, mas deu um passe açucarado para Correa, que saiu cara a cara com Caslla, mas tirou demais do arqueiro merengue e a bola foi para fora.

Na medida que a partida passava, a panorâmica era cada vez mais clara. Os donos da casa eram muito bem compactados e se fechavam muito bem, além de tentar jogadas pelas laterais. Os merengues trocavam muitos passes, se movimentavam bastante, mas sem achar espaços para arriscar, pela quantidade de jogadores colchoneros perto da área.

A primeira chance merengue veio após de um bom tempo jogado, quando Kroos avançou pela esquerda, tabelou muito com Cristiano Ronaldo e finalizou de primeira na área, mas a bola foi para fora. Mesmo um pouco melhor e tentando bem mais, os merengues não marcaram e o primeiro tempo acabou na igualdade sem gols.

Jogo sonolento e igualdade

Carvajal e Carrasco disputam a bola | Foto: Curto De La Torre/Getty Images

Se o primeiro tempo não foi tão vistoso, o segundo foi ainda menos. As duas equipes voltaram da mesma forma, só que o Atlético parecia mais focado na sua estratégia de jogo, em não deixar os merengues atacarem de maneira alguma. O Real Madrid tinha muita dificuldade de finalizar.

A partida era muito pegada, com vários cartões amarelos distribuídos por Fernandez Borbálan, típico de um dérbi de Madri. A panorâmica da partida permanecia a mesma do primeiro tempo, com os blancos ficando bem mais tempo com a bola, mas sem objetividade alguma, enquanto os colchoneros tinham dificuldade para contra-atacar.

A melhor e praticamente única chance da segunda etapa veio nos 15 minutos finais, quando Carrasco deu ótimo passe para Gameiro, que saiu cara a cara com Casilla, deu um leve toque por cima do arqueiro merengue, mas Varane apareceu para tirar praticamente em cima da linha. Poucas chances e nada de gols no primeiro dérbi do novo estádio colchonero.