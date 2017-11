Sem convencer, Sevilla vira sobre Celta e segue na busca por vaga na Champions League

Apesar de não apresentar o seu melhor futebol, o Sevilla conquistou importante vitória em partida válida pela 12ª rodada da La Liga, ao vencer na tarde desse sábado (18) a equipe do Celta de Vigo, pelo placar de 2 a 1. Com a vitória, a equipe da Andaluzia assumiu a quinta colocação, enquanto o time da Galícia segue apenas na 12ª colocação. A partida foi especial para os treinadores das duas equipes, o argentino Eduardo Berrizo, atualmente no Sevilla teve carreira de sucesso como jogador e treinador no Celta, enquanto Juan Carlos Unzué, foi goleiro dos Rojiblancos entre 1990 e 1997.

Apesar de ter poupado jogadores para a partida do meio de semana pela Uefa Champions League, diante do Liverpool, na terça feira (21) também no Estádio Ramon Sanchez Pizjuán, o Sevilla começou melhor a partida e logo aos três minutos, Franco Vásquez perderia a primeira grande oportunidade para o time da casa e em sua primeira chance de gol aos 12, com Maxi Gómez, os visitantes abriram o placar.

A equipe de Vigo mostrava mais fluidez em campo, enquanto o Sevilla sentia o baque do gol sofrido. Franco Vazquez teve então duas chances claras de empatar, enquanto Maxi Gomez quase marcou o segundo para os visitantes, assim como Pione Sisto, que teve um gol de mão anulado. O Sevilla, sem ser muito claro no ataque e também com deficiências na defesa, aproximou-se da área do Celta buscando o empate, que veio aos 36 minutos com Luis Muriel, de cabeça. Os donos da casa ainda quase conseguiram uma virada para Nolito, ex-jogador do Celta, mas Rubén Blanco fez ótima defesa.

O segundo tempo foi morno e o Sevilla continuava mostrando as debilidades apresentadas na primeira etapa, mas conseguiria a virada graças a Nolito, de cabeça, após cruzamento de Pablo Sarabia. Os visitantes sentiram o peso da virada e não conseguiram mais pressionar efetivamente o Sevilla, que cadenciava o jogo para uma importante vitória em casa. Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Celta recebe o Leganés em Balaídos, enquanto o Sevilla jogará diante do Villarreal, no Estádio de La Cerámica, em confronto direto na luta por vagas em competições europeias.