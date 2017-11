Valencia vence Espanyol fora de casa e alcança a oitava vitória seguida

A temporada do Valencia segue mágica. Neste domingo (19), a equipe ché foi até a Catalunha encarar o Espanyol pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Com gols na segunda etapa de Kondogbia e Santi Mina, os laranjas venceram por 2 a 0 e alcançaram a marca de oito vitórias seguidas, recorde na história do clube.

Com este resultado, o Valencia seguia na cola do líder Barcelona, alcançando os 30 pontos, quatro a menos que a equipe catalã. O Espanyol está em 14º com 13 pontos.

Na próxima rodada, o Valencia terá um duelo para lá de complicado, quando recebe o líder Barcelona no domingo (26), às 17h45 (de Brasília). O Espanyol joga apenas na segunda-feira (27), quando recebe o embalado Getafe, às 18h (de Brasília).

O primeiro tempo foi melhor para os donos da casa, que tinham um ímpeto de ataque, enquanto o Valencia até tentava chegar, mas errava bastante. A melhor chance da primeira etapa veio após falha da marcação ché, quando Gerard Moreno ajeitou para López, que soltou uma bomba a queima-roupa e Neto fez grande intervenção. Além disso, o Espanyol ainda colocou duas bolas na trave, uma Gerard Moreno e Darder. Mesmo tentando, nada de gols na primeira etapa em Barcelona.

Mas se o primeiro tempo foi favorável aos donos da casa, os visitantes vieram com tudo para o segundo. E na primeira grande chance que tiveram, os laranjas não perdoaram, quando Gayà cruzou da esquerda, a zaga afastou para a entrada da área, Kondogbia dominou e acertou um belíssimo chute de canhota, marcando um lindo gol: 1 a 0 Valencia.

E após mais uma pressão do Espanyol, a equipe ché alcançou o gol da vitória com uma ajudinha adversária. Após cruzamento da direita de Soler, Víctor Sanchez tentou recuar de peito para Pau López, mas a bola foi fraca e Santi Mina foi mais inteligente, antecipando o arqueiro catalão e dando números finais ao jogo: 2 a 0 Valencia. Oitava vitória seguida para o vice-líder do campeonato.