Atacante Zaza terá que fazer cirurgia no joelho em 'algum momento' para sanar antiga lesão

Foto: NurPhoto/Getty Images

Vivendo grande fase na atual temporada, o atacante Simone Zaza, do Valencia, terá de fazer uma cirurgia no joelho "em breve". O técnico Marcelino García Toral confirmou após a vitória sobre o Espanyol que o italiano está com uma contusão no menisco e que terá passar por uma cirurgia em algum momento, mas garantiu que ele está livre para jogar.

"Zaza está vivendo com uma dor parcial no menisco externo do joelho faz um tempo. As vezes o joelho está 'bloqueado' e ele não pode jogar. Ele está bem no momento, mas em algum momento ele terá que fazer uma cirurgia. Isso não pode ser tratado apenas com descanso", revelou Marcelino.

O atacante de 26 anos, que já têm o problema no joelho há algum tempo, teve a situação agravada na última convocação pela Itália, em um treino. Segundo o clube ché, Zaza já convive com a contusão desde o início do mês. A preocupação com essa situação é tanta, que ele começou a partida deste domingo, contra o Espanyol, no banco e sequer entrou.

A ideia de Marcelino García Toral foi poupar Zaza para o importantíssimo e, provavelmente, maior teste do Valencia na temporada, no próximo domingo (26), às 17h45 (de Brasília), quando os morcegos recebem o líder Barcelona, no Mestalla. A equipe do centroavante está a quatro pontos do rival catalão e uma vitória só confirmaria o clube na briga pelo título, algo que parecia "indiscutível" antes do início do campeonato.