Segundo jornal turco, Arda Turan pediu para sair do Barcelona

Foto: Joan Cros Garcia - Corbis/Getty Images

Segundo noticiou o jornal turco Fanatik, Arda Turan pretende sair do Barcelona já na próxima janela de transferências. De acordo com a publicação, o meia teria se reunido com seu agente Ahmet Bulut e pedido a Pep Segura, diretor geral do clube catalão, para ser transferido na janela de janeiro.

Ainda de acordo com o jornal, Arda não teria nenhum tipo de ressentimento com o Barça, mas busca jogar com maior frequência: "O Barcelona é o maior clube do mundo, isso não vai mudar, mas estou consciente de que chegou o momento de tomar uma decisão", teria diro o jogador à diretoria blaugrana.

Fora dos planos de Ernesto Valverde, técnico que assumiu o Barça nesta temporada, Arda ainda enfrenta algumas lesões, como a que o tem tirado dos gramados desde o início de outubro, o que dificulta ainda mais a sua briga pela titularidade.

Arda Turan não joga a mais de 45 dias | Foto: David Ramos/Getty Images

Com o bom clima entre jogador e direção, o clube teria se comprometido a providenciar uma negociação o mais breve possível, ainda na janela de inverno europeu, que começa em janeiro. Galatasaray e Monaco teriam interesse em contar com o jogador, que pode ter apresentado mais propostas na reunião e caberia ao clube decidir a melhor.

Arda Turan tem 30 anos e foi contratado junto ao Atlético de Madrid em julho de 2015 por 30 milhões de euros. Na ocasião, o meia teve que esperar por 6 meses e só pode estrear em janeiro de 2016, devido a punição sofrida pelo Barcelona por fraude em transferências de jogadores.

Desde que chegou, o turco disputou 55 jogos e marcou 15 gols, foi campeão do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei (2x) e da Supercopa da Espanha. Com muito mais destaque pelo Galatasaray e pelo Atleti, Arda busca espaço em um novo clube para voltar ao protagonismo no cenário do futebol mundial.