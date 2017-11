Sevilla e Liverpool duelam pela liderança do Grupo E da Champions League

O Sevilla recebe o Liverpool, nesta terça-feira (21), às 17h45 (de Brasília), no estádio Ramón Sanchéz Pizjuan, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Os Reds lideram o Grupo E, com oito pontos, e os espanhóis vêm logo atrás, com um a menos. O vencedor do duelo assumirá a liderança da chave e estará muito próximo das oitavas de final do torneio europeu.

As duas equipes se enfrentaram na primeira rodada e empataram em 2 a 2, em Anfield. Em toda a história, Sevilla e Liverpool duelaram em apenas duas ocasiões; uma vitória para o time da Andaluzia e um empate. A vitória do time espanhol foi na final da Uefa Europa League 2015/16, o placar foi de 3 a 1.

Ótimo mandante, Sevilla quer manter bom desempenho em casa

O Sevilla tem um excelente retrospecto em casa na temporada. Está invicto em seu estádio tanto no campeonato espanhol quanto na Liga dos Campeões. O time do argentino Eduardo Berizzo deixou de fazer três pontos no Ramón Sanchéz Pizjuan apenas uma vez, quando empatou com o Espanyol pela La Liga.

Apesar do bom desempenho em casa, o time de Berizzo é irregular na temporada. Um exemplo disso é a goleada sofrida pelo Spartak Moscou pela Champions League por 5 a 1.

O técnico argentino não poderá contar com Daniel Carriço e Nicolás Pareja, ambos lesionados. O Sevilla quer fazer valer seu bom retrospecto contra equipes inglesas e bom desempenho como mandante para carimbar uma vaga no mata-mata da Champions.

Provável escalação do Sevilla (4-2-3-1): Rico; Corchia, Lenglet, Kjaer, Escudero; Pizarro, N'zonzi; Navas, Banega, Sarabia; Ben Yedder.

Liverpool quer manter boa sequência

O time de Jürgen Klopp vive um bom momento na temporada. Vem de quatro vitórias seguidas e busca regularidade, algo que não vinha conseguindo no começo da temporada. Além disso, o Liverpool está invicto na Champions League: em quatro jogos, venceu dois e empatou os outros dois.

Os Reds devem contar com o esperado retorno do meia Adam Lallana, que deve ficar no banco de reservas. É provável que Sadio Mané permaneça na reserva, e Coutinho seja escalado no trio de ataque juntamente com Firmino e Salah. O zagueiro Matip deve retornar ao time titular, fazendo com que Klavan volte à reserva.

Em entrevista coletiva, o técnico Klopp destacou a importância do jogo. "Quanto mais próximo você chega no final da fase de grupos, mais decisivos os jogos são. Este é o maior jogo até agora, encarar o Sevilla longe da Inglaterra", disse o alemão.

Provável escalação do Liverpool (4-3-3): Karius; Gomez, Matip (Klavan), Lovren, Moreno; Can, Henderson, Wijnaldum; Salah, Coutinho (Mané), Firmino.