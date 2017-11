Benzema desencanta, Real Madrid desmantela APOEL e avança às oitavas da UCL

Massacre. Assim pode ser resumida a partida entre APOEL e Real Madrid pela quinta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18, em Nicósia, no Chipre. Com um primeiro tempo dominante, os merengues venceram por 6 a 0, com gols de Karim Benzema (2x), que voltou a marcar, Cristiano Ronaldo (2x), Modric e Nacho.

Com este resultado e a vitória do Tottenham sobre o Borussia Dortmund por 2 a 1 na Alemanha, os dois classificados do grupo já estão garantidos. Com 13 pontos e não podendo ser alcançado por conta do confronto direto, os Spurs passam em primeiro, enquanto os merengues, com 10, avançam em segundo. APOEL e Dortmund, ambos com dois pontos, brigam pela vaga na Uefa Europa League.

As duas equipes retornam aos gramados da UCL no dia 6 de dezembro. O Real Madrid recebe o Borussia Dortmund, enquanto o APOEL visita o Tottenham. Ambos os jogos às 17h45 (de Brasília).

Benzema marca dois e Real Madrid aplica goleada na primeira etapa

Benzema comemorou bastante seus gols | Foto: Jack Guez/AFP/Getty Images

Precisando dar uma resposta ao seu torcedor, o Real Madrid dominou o confronto desde o início em Nicósia, tanto que quase marcou com menos de cinco minutos, quando Benzema recebeu bem na direita, cruzou, Cristiano Ronaldo dominou e finalizou na área, mas Nauzet Pérez fez boa defesa. O APOEL era inofensivo e não conseguia atacar.

Após um momento onde os donos da casa se fechavam muito bem e que os merengues não conseguiam chegar trocando passes, um chute de fora da área fez com que a rede balançasse pela primeira vez. Depois de cruzamento, Vinicius cortou cortou de calcanhar, para o alto, na entrada da área, Modric acertou um bonito chute de primeira e aproveitou uma leve falha de Nauzet Pérez para abrir o placar: 1 a 0 Real Madrid.

O primeiro gol "abriu a porteira" para os visitantes, que se sentiram bem mais a vontade em campo. E após sofrer tanto com críticas, Karim Benzema finalmente desencantou, quando Kroos tabelou bem com Cristiano Ronaldo, deu ótimo passe no meio da defesa para o francês, que saiu cara a cara com Nauzet Pérez e não perdoou: 2 a 0 Real Madrid.

No final do primeiro tempo, mais dois gols saíram. Logo após o primeiro de Benzema, Kroos cobrou escanteio da direita, Varane subiu, conseguiu o desvio e Nacho, livre na pequena área, se jogou para desviar e fazer o terceiro gol merengue: 3 a 0 Real Madrid.

E praticamente no último lance do primeiro tempo, os merengues transformaram a vitória em goleada, e em mais um bonito gol. Em contra-ataque, Benzema avançou pelo meio, passou para Cristiano Ronaldo, que recebeu na área, deixou o zagueiro no chão e passou para o francês, que apenas mandou para o gol e marcou seu segundo gol na partida: 4 a 0 Real Madrid. Show merengue.

CR7 deixa dois e participa da goleada

Português não ia ficar fora da festa | Foto: Thomas Coex/AFP/Getty Images

O segundo tempo começou e o show de Cristiano Ronaldo também. Com menos de cinco minutos, Asensio fez boa jogada pelo meio, abriu na esquerda com Marcelo, que levantou a cabeça e cruzou na cabeça do português, que subiu muito mais que a defesa da equipe do Chipre e deixou sua primeira contribuição na festa: 5 a 0 Real Madrid.

E não demorou muito para que o maior artilheiro da história da competição e artilheiro da atual edição do torneio deixasse mais um. Poucos minutos depois, Benzema dividiu bola com o goleiro Nauzet Pérez e a bola sobrou para Cristiano Ronaldo, que, com o gol vazio, finalizou de fora da área, de canhota, e fez mais um: 6 a 0 Real Madrid.

Depois dos dois gols, os merengues deram uma acalmada no seu jogo, trocando mais passes, ainda mais com as substituições feitas por Zidane. Quase Asensio marcou em chute cruzado, mas Nauzet Pérez fez boa defesa com os pés. Depois foi a vez de Asensio avançar pelo meio, passar para Theo, que cruzou rasteiro e Borja Mayoral completou de carrinho, mas a bola foi por cima do gol. Mesmo tentando ampliar, nada de gols e o massacre merengue foi confirmado.