Griezmann nega arrependimento ao permanecer no Atlético: "Contente com minha escolha"

Foto: AFP/Pierre-Philippe Marcou

O começo de temporada do Atlético de Madrid tem sido bem abaixo do que o era esperado por seus torcedores. Na La Liga a equipe soma 24 pontos e ocupa a quarta posição, enquanto na Uefa Champions League, vive situação delicada no Grupo C, onde tem apenas três pontos e ocupa a terceira colocação. Em entrevista a emissora francesa Telefóot, o atacante Antoine Griezmann, um dos principais destaques dos Colchoneros, falou sobre o momento do clube e sobre as especulações que rondaram sua saída no início da temporada:

"Não me arrependo por ter ficado no Atlético, pois foi uma escolha minha. Eu estou contente com ela, apesar de estar sem marcar há sete jogos. Não vou sair na janela de inverno, além disso, teremos Diego Costa e Vitolo, que irão reforçar mais ainda nossa equipe, elevando assim o nosso nível. Meu desempenho pela seleção tem sido muito bom na temporada, mas pelo Atlético fiz dois ou três bons jogos. Necessito melhorar e encontrar a melhor forma. Depende de mim, treinar e trabalhar."

Os reforços de Diego Costa e Vitolo, chegarão no mês de janeiro, quando terminará a punição imposta pela FIFA ao Atleti, que impedia contratações por parte do clube rojiblanco. Especulado pelo Barcelona e Manchester United, o jogador também esclareceu as declarações dadas sobre seu desejo de atuar com Neymar e Mbappé:

"Bem, eu não me expressei bem. Outro dia me perguntaram se eu gostaria de jogar com Neymar e Mbappé. Respondi que sim, mas isso não significa que vou para o Paris Saint Germain."

O Atlético de Madrid vem de empate sem gols diante do Real Madrid, em partida jogada no último sábado (18). O foco dos colchoneros volta para a Champions League, onde pela quinta rodada, jogará diante da Roma nessa quarta feira (22) no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.