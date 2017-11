Zidane se mantém confiante após goleada: "Sabemos que as coisas vão mudar"

Foto: Divulgação/Uefa

Bastante satisfeito com a vitória contra o APOEL por 6 a 0, Zinedine Zidane falou à imprensa após o jogo e elogiou bastante o desempenho da equipe, demonstrando confiança para o restante da temporada, que não começou muito bem: "Estou muito feliz, marcamos seis gols e não tomamos nenhum. Fizemos um ótimo jogo e usamos a cabeça. Estou feliz pelos jogadores porque eles trabalham duro por tudo isso e sabemos que as coisas irão mudar. Precisamos continuar assim", comentou.

O comandante merengue também falou, sem demonstrar preocupação com a má fase de seus atletas, sobre Cristiano Ronaldo e Benzema, que voltaram a marcar depois de alguns jogos de jejum, principalmente para o francês: "Nós sabemos que eles são grandes jogadores e que eles marcariam mais cedo ou mais tarde. Numa temporada sempre se tem momentos difícieis mas sempre confiamos de que eles iriam melhorar", disse.

E Karim Benzema também concedeu entrevista; o camisa 9 foi às redes duas vezes, ganhou confiança para recuperar seu bom futebol e falou sobre voltar a fazer gols com mais frequência: "Atacantes não são feitos somente de gols. Se eu puder ajudar meus companheiros com passes e movimentação, eu farei. Hoje eu fui feliz em poder marcar dois gols e fazer algo bom pelo meu time. Eu quero continuar fazendo gols, sei que sou capaz e é o que eu quero", declarou o centroavante.

Ronaldo comemora a vitória por 6 a 0 sobre o APOEL | Foto: Divulgação/Uefa

Cristiano Ronaldo deixou a sua marca duas vezes e comemorou a vitória e a classificação antecipada para as oitavas de final: "Foi um jogo muito importante. Sabíamos antes do jogo que precisávamos vencer para alcançar a próxima fase. Fomos muito bem, fizemos seis gols e o time jogou um futebol incrível. Estamos muito felizes, o trabalho foi feito", finalizou o atacante português, que tem apenas um tento no Campeonato Espanhol, mas é artilheiro da Uefa Champions League com oito gols, um a mais que Harry Kane, vice-artilheiro.

Os merengues não podem mais ultrapassar o Tottenham por causa do critério de desempate que é o confronto direto, mas se classificaram em segundo do grupo e na última rodada recebem o Borussia Dortmund, que ainda luta por uma vaga na Europa League.