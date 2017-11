Herói, Pizarro revela incentivo de Berizzo ao buscar empate: "Disse que devíamos ter caráter"

Foto: Aitor Alcalde/Getty Images

Faltam palavras para descrever o quão foi emocionante o duelo entre Sevilla e Liverpool na tarde desta terça-feira (21). Em um primeiro tempo completamente inglês, Roberto Firmino (duas vezes) e Mané deixaram os Reds em ótima vantagem; mas na etapa final, Ben Yedder (também em duas oportunidades) e Guido Pizarro deixaram tudo igual no Ramón Sánchez Pizjuán.

Cada vez mais firme na equipe sevillista, o volante argentino autor do terceiro gol falou da mudança de postura da equipe e sobre o ponto conquistado em casa: "Precisávamos mudar a cara do clube, foi uma vergonha o que fizemos no primeiro tempo do jogo, por orgulhos tivemos que mudar tudo. Em geral, devemos ter tranquilidade e saber que fizemos uma grande segunda etapa", disse Guido.

Pizarro marcando Coutinho

Das 20 partidas disputadas pelo Sevilla esta temporada, Pizarro ficou fora de apenas quatro

Pizarro também reforçou a importância das palavras de Eduardo Berizzo no vestiário: "Nos disse que poderíamos jogar bem, mas teríamos que correr, não podíamos caminhar em campo. Devíamos ter caráter, e que podíamos vencer mudando a atitude. Foi o que aconteceu", ressaltou.

O resultado manteve o Sevilla na vice-liderança do Grupo E da Uefa Champions League, a apenas um ponto do próprio Liverpool: "O empate nos deixa ainda com opções, estamos ainda na segunda colocação e iremos com tudo para o último jogo, atuando da mesma maneira que jogamos o segundo tempo", concluiu.

A definição dos classificados acontece no dia 6. O Sevilla vai até a Eslovênia enfrentar o já eliminado Maribor, enquanto o Liverpool recebe o 'esperançoso' Spartak Moscou. Mas antes de definir seu futuro na UCL, os comandados de Berizzo encaram o Villarreal no próximo domingo (26), no El Madrigal.