Com Real Madrid dominante, Uefa divulga lista dos 50 melhores jogadores no ano

Foto: Divulgação/Uefa

Nesta quarta-feira (22). a Uefa divulgou a lista dos 50 melhores jogadores de 2017. Por meio de votação popular no seu site, a entidade maior do futebol europeu irá formar a seleção do ano. Atual bicampeão europeu, o Real Madrid foi completamente soberano, com incríveis 11 indicações para a seleção. A segunda equipe com mais jogadores foi a vice-campeã da Uefa Champions League 2017/18, a Juventus, e o PSG, ambos com cinco atletas.

Entre os 50 melhores, seis são brasileiros: Neymar, Daniel Alves, Marcelo, Casemiro, Alex Sandro e Fabinho figuram na lista, tornando, assim, o país com a segunda maior quantidade de jogadores na lista. O país com mais atletas é, como de costume nos últimos anos, a Espanha, com oito atletas: Dani Carvajal, Sergio Ramos, Marco Asensio, Isco, Saúl, David De Gea, Gerard Piqué e Andrés Iniesta.

Confira o top 50 da Uefa

Real Madrid (11): Keylor Navas, Dani Carvajal, Marcelo, Sergio Ramos, Marco Asensio, Casemiro, Isco, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo

Juventus (5): Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Alex Sandro, Miralem Pjanic e Paulo Dybala

PSG (5): Daniel Alves, Thomas Meunier, Edinson Cavani, Kylian Mbappé e Neymar

Atlético de Madrid (4): Jan Oblak, Diego Godin, Saúl e Antoine Griezmann

Manchester United (4): David de Gea, Antonio Valencia, Henrikh Mkhitaryan e Paul Pogba

Barcelona (4): Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Lionel Messi e Luis Suárez

Tottenham (4): Davinson Sánchez, Dele Alli, Christian Eriksen e Harry Kane

Bayern de Munique (3): Manuel Neuer, Joshua Kimmich e Robert Lewandowski

Manchester City (3): Benjamin Mendy, Kevin de Bruyne e Sergio Aguero

Monaco (3): Kamil Glik, Fabinho e Radamel Falcao

Borussia Dortmund (1): Pierre-Emerick Aubameyang

Chelsea (1): Eden Hazard

Milan (1): Leonardo Bonucci

Napoli (1): Dries Mertens