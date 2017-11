Griezmann desencanta, faz golaço e Atlético de Madrid derrota Roma no Wanda

INCIDENCIAS: Partida válida pelo Grupo C da Liga dos Campeões da Europa disputada no estádio Wanda Metropolitano em Madrid, na Espanha

Em partida disputada no novíssimo estádio Wanda Metropolitano o Atlético de Madrid venceu a Roma em partida válida pelo grupo C da Uefa Champions League. Com a vitória os colchoneros mantém vivas as esperanças de classificação para a próxima fase da competição.

Para se classificar o elenco rojiblanco precisará vencer o Chelsea na próxima rodada e torcer para uma derrota da Roma frente ao já eliminado Qarabag. Caso os resultados ocorram o Atlético passaria para a segunda fase da competição por ter vencido o confronto direto com a equipe italiana.

Muito estudo e pouca ação

O primeiro tempo da partida foi, na maioria do tempo, instável. Com propostas diferentes de jogo, Atlético e Roma buscaram causar perigo ao oponente sem proporcionar ao rival a oportunidade de contra-ataque o que acarretou em 45 minutos de muito estudo.

As principais oportunidades de gol vieram pelo lado rojiblanco do duelo. O Atlético, aproveitando o apoio de sua torcida, teve boas descidas ao ataque. Fernando Torres, por exemplo, teve a oportunidade de abrir o marcador logo no início mas optou pelo passe, sem sucesso.

A Roma, apesar das dificuldades de entrar na área colchonera, chegou a ver Gérson finalizar por cima do gol após confusão na área espanhola. No mais, o grande destaque romanista foi o goleiro Alisson que evitou o gol do Atlético de Madrid em algumas oportunidades.

Já pro final do primeiro tempo o Atleti até balançou as redes, mas o juiz holandês Björn Kuipers anulou corretamente o gol de Augusto. O meia dominou a bola com a mão após roubá-la de Nainngolan e balançar as redes.

Griezmann desencanta!

O início da segunda etapa foi bem semelhante ao primeiro tempo, pelo menos nos primeiros minutos de partida. Mas, com o decorrer do jogo podemos perceber uma faceta ofensiva tomar conta do Atlético de Madrid que ameaçou de diversas formas o gol de Alisson.

Empolgados pela possibilidade de abrir o placar os colchoneros partiram pra cima da Roma e foram surpreendidos aos 63' quando Nainngolan - em jogada no mínimo inusitada - tentou cruzar para a área e acertou a trave de Oblak provocando um silêncio nervoso nos torcedores que gritavam no Wanda Metropolitano.

A resposta, no entanto, veio rápida. Menos de três minutos depois, após boa trama de passes no meio campo colchonero, Fernando Torres se viu livre na entrada da área e finalizou rente ao gol de Alisson que tirou a bola com os olhos. Era a primeira grande chegada do Atlético, premeditando um possível gol.

O gol, que estava sendo ensaiado pelos madrilenhos se tornou realidade aos 69'. Após lançamento em profundidade Ángel Correa se jogou para cruzar a bola para o meio da área e encontrou Griezmann sozinho na área. O meia francês tirou um lindo voleio da cartola e estufou as redes para explodir o Wanda Metropolitano de alegria.

Foto: Gonzalo Arroyo/Getty Images

Depois do gol da equipe rojiblanca o cenário foi de cautela. Os donos da casa, precisando mais do que nunca do resultado, evitaram descidas desesperadas ao ataque e aproveitaram mais do que nunca os espaços deixados pelos italianos.

Já no finalzinho do jogo o lateral brasileiro Bruno Peres deu entrada dura em Filipe Luís e foi expulso pelo segundo cartão amarelo, dificultando ainda mais a situação da Roma. Logo em seguida, o golpe final. Griezmann fez a jogada na entrada da área e tocou para Kevin Gameiro driblar Alisson e mandar para o fundo das redes, consagrando a vitória colchonera.