Abaixo da expectativa, Bilbao e Hertha Berlin se enfrentam com esperanças de recuperação

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA QUINTA RODADA DO GRUPO J DA UEFA EUROPA LEAGUE, REALIZADA NO ESTÁDIO SAN MAMÉS, EM BILBAO

O grupo J da Uefa Europa League é um dos mais equilibrados da atual edição e nessa quinta feira (23) às 15h, horário de Brasília, o Athletic Bilbao receberá o Hertha Berlin, em partida onde a vitória é o único resultado que importa para espanhóis e alemães. Terceiro e quarto colocados no grupo, com cinco e quatro pontos, respectivamente, as duas equipes vem embaladas após vitórias na quarta rodada. Enquanto os espanhois venceram o líder Östersunds, os alemães conseguiram importante vitória em casa diante do Zorya.

A equipa basca, que vinha de dois empates e uma derrota, conseguiu os primeiros três pontos ao bater o Östersunds com um gol solitário do artilheiro Aritz Aduriz. Ainda assim, a equipe espanhola terminou o jogo em dificuldades, por conta da pressão dos surpreendentes suecos e que cresceu mais ainda após a expulsão de Unai Nuñez, após receber o segundo cartão amarelo, já perto do final do jogo.

Já em Berlim, o Hertha também venceu pela primeira vez, depois de duas derrotas e um empate, batendo os ucranianos do Zorya por 2 a 0. O atacante Davie Selke foi o destaque deste jogo ao marcar os dois gols da equipe alemã, garantindo os primeiros três pontos dos germânicos no certame continental.

Nos últimos oito jogos do Athletic em casa jogando por competições continentais, foram sete vitórias e uma derrota, sendo ela nessa temporada diante do Zorya na segunda rodada da UEL. Já o desempenho do Hertha jogando fora de casa nos últimos quatro jogos é preocupante, visto que não venceram nenhum desses duelos.

A novidade para o Athletic é a volta do lateral-direito Óscar De Marcos, recuperado da entorse no tornozelo e que eve começar a partida no banco de reservas. Os desfalques dos bascos são o atacante Iker Muniain, lateral-esquerdo Enric Saborit, meio-campo Beñat Etxebarria, o zagueiro Yeray Álvarez e o suspenso zagueiro Unai Nuñez.

Os desfalques do Hertha Berlin são o atacante Julian Schieber, os meio-campistas Valentin Stocker e Vladimír Darida, além do zagueiro Niklas Stark. No confronto de ida, jogado no Estádio Olímpico de Berlim, apesar das diversas chances de gol de ambas as equipes, o destaque foi dos goleiros Iago Herrerín e Thomas Kraft, que mantiveram o zero no placar.