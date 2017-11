Villarreal derrota Astana no Cazaquistão e garante vaga na segunda fase da UEL

Invencibilidade e classificação. Nesta quinta-feira (23), o Villarreal foi até o Cazaquistão e derrotou o Astana pela quinta rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2017/18. Com dois de Bakambu, que veio do banco, e um do jovem Dani Raba, o Submarino Amarelo venceu por 3 a 2. Junior Kabananga e Twumasi marcaram para os donos da casa.

Com este resultado, os espanhóis garantiram vaga na fase de 16 avos de final, não podendo mais ser alcançado na liderança do Grupo A com 11 pontos. O Astana segue na briga pela classificação, continuando na vice-liderança com 7 pontos, mas esperando o resultado do duelo entre Slavia Praga (5) e Maccabi Tel Aviv (1), em Israel.

Na última rodada, o Astana vai ter o grande duelo da sua temporada até o momento, quando visita o Slavia Praga em jogo direto pela classificação. O Villarreal, por outro lado, vai apenas cumprir tabela contra o Maccabi Tel Aviv, no estádio De la Cerámica. As duas partidas acontecerão daqui duas semanas, no dia 7 de dezembro, às 16h (de Brasília).

Era esperado um duelo interessante no Cazaquistão, já que era o duelo do primeiro e segundo colocados do grupo. O Villarreal começou melhor, atacando mais, mas pecando muito nas finalizações. E o Astana aproveitou isso para abrir o placar em grande estilo, quando Twumasi ganhou dividida na entrada da área e a bola chegou em Junior Kabananga, que dominou e acertou um lindo chute, encobrindo Mariano Barbosa: 1 a 0 Astana. Belo gol.

Depois disso, os donos da casa melhoraram na partida e conseguiram equilibrar mais as ações, até chegando mais. Mas quase que no final do segundo tempo, os espanhóis alcançaram o empate, quando Bacca deu lindo lançamento para Dani Raba, que dominou livre na direita, invadiu a área e finalizou na saída de Eric, deixando tudo igual na ida para o intervalo: 1 a 1.

O segundo tempo começou e o grande destaque do Villarreal na temporada apareceu, com o dedo de Javi Calleja dando certo. Com 20 minutos da etapa final, Bakambu recebeu grande passe de primeira de Sansone entre os zagueiros, saiu cara a cara com Eric e não desperdiçou: 2 a 1 Villarreal. Virada dos amarelos.

Os donos da casa claramente sentiram o gol, vendo o Submarino Amarelo voltar a dominar totalmente o jogo, perdendo ótimas chances por conta de Eric. Só que Bakambu queria mais e conseguiu, quando o congolês tentou passe para Sansone, a defesa tirou mal, o atacante foi mais esperto e aproveitou a falha para finalizar na entrada da área, rasteiro: 3 a 1 Villarreal.

E quando a partida se encaminhava para a vitória dos espanhóis por 3 a 1, Twumasi tratou de dar um susto na torcida do Submarino Amarelo. No final do jogo, Manu Trigueros saiu jogando errado e a bola sobrou para o ganês, que não pensou muito e finalizou cruzado, com raiva, sem chances para Mariano Barbosa. Mas ficou nisso: 3 a 2 Villarreal.