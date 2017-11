Real Sociedad supera Rosenborg no fim e confirma classificação à próxima fase da UEL

A Espanha segue mostrando sua força na segunda competição entre clubes mais importante da Europa. Nesta quinta-feira (23), a Real Sociedad foi até a Noruega e precisava de apenas um empate com o Rosenborg para confirmar a classificação à segunda fase da Uefa Europa League 2017/18, mas os espanhóis foram além disso e venceram por 1 a 0, com um gol do jovem Oyarzabal no final do jogo.

A última rodada vai ser apenas para decidir quem passará como líder do grupo. A Sociedad recebe o Zenit precisando vencer para passar em primeiro, já que tem 12 pontos contra 13 dos russos. Rosenborg e Vardar Skopje duelam na Macedônia apenas para cumprir tabela, já que estão eliminados. As duas partidas acontece daqui a duas semanas, dia 7 de dezembro, às 18h05 (de Brasília).

Mesmo precisando apenas de um empate para confirmar a vaga, a Sociedad tratou de ir para cima dos noruegueses logo cedo, tanto que teve boas chances no início com Willian José e Juanmi, mas a equipe da Andaluzia pecou no momento de finalizar.

O Rosenborg era meio inofensivo na partida, atacando quase que nada, além de ver os espanhóis terem boas chances de abrir o placar. Após 45 minutos, nada de bola na rede, mas com a equipe basca bem mais perto de marcar.

O segundo tempo foi bem mais morno que o primeiro. Nem noruegueses, nem espanhóis conseguiam chegar perto da meta adversária, mas, para os visitantes, isso era bom, enquanto, para os donos da casa, era péssimo, já que viam a classificação ir para o saco.

E toda a pressão da primeira etapa deu resultado apenas no final do jogo. Praticamente no último lance do jogo, a Sociedad cravou a classificação de vez, quando Oyarzabal recebeu, avançou pelo meio, passou para Bautista, que finalizou, Hansen fez boa defesa com o pé, mas o rebote sobrou para o próprio Oyarzabal, que chegou antes da defesa e deu um leve toque, toque que garantiu a equipe basca na segunda fase: 1 a 0 Real Sociedad.