Bilbao vence Hertha Berlin de virada e segue vivo por classificação na Europa League

Athletic Bilbao e Hertha Berlin entraram em campo nesta quinta-feira (23) em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Uefa Europa League, no novo San Mamés, em Bilbao. O bascos venceram por 3 a 2, com gols de Aduriz, duas vezes e Williams, enquanto Leckie e Selke anotaram para o Hertha.

Em suas competições nacionais, o desempenho das equipes é ruim. O Athletic, por exemplo, empatou por 1 a 1 com o Villarreal na última partida de La Liga, também em casa. Os bascos ocupam apenas a 15ª colocação, enquanto o Hertha, em 14º na Bundesliga, vem de revés para o Borussia Mönchengladbach por 4 a 2, mesmo atuando em casa.

As equipes voltam a campo pela Europa League somente no início do próximo mês, com o Bilbao visitando o Zorya, na Ucrânia, enquanto o Hertha, em casa, recebe o surpreendente Östersunds FK da Suécia.

Mesmo atuando fora de casa, o time da capital alemã começou dominando o confronto, criando as melhores oportunidades nos minutos iniciais, exigindo boas intervenções do arqueiro Herrerin. A chance mais clara veio aos 12’ com David Selke, que teve finalização bloqueada pelo goleiro basco, que também executou boa defesa no rebote, em arremate de Lustenberger.

O Bilbao por sua vez, aquém do esperado, pouco ameaçava. Iñaki Williams, pela direita, era o jogador que mais incomodava a defesa adversária. Com um nível inferior de desempenho, o gol não demoraria muito. E foi o que ocorreu: Matthew Leckie cabeceou com precisão após um excelente cruzamento de Mittelstädt pelo flanco esquerdo de ataque. Mesmo não atuando tão bem, o Athletic chegou ao empate com o experiente Aduriz, em cobrança de pênalti, após infração em Williams.

A alegria do time basco, no entanto, não durou mais que dois minutos. Depois de boa jogada de Lazaro, Selke apareceu para completar para as redes e anotar o seu 4º gol na competição. O Hertha apresentou um desempenho muito bom na etapa inicial, tanto antes de inaugurar o marcador quanto após sofrer o empate.

Diferentemente da etapa inicial, o Bilbao iniciou a etapa complementar com uma postura totalmente distinta da fraca exibição na primeira metade da partida. Com a entrada de Susaeta e Iturraspe, a equipe da casa alterou o panorama da partida, pressionando a equipe visitante em busca do gol de empate.

Em lance duvidoso, o árbitro italiano Tagliavento assinalou mais um pênalti para o Bilbao, e novamente Aduriz, na marca da cal, mandou para o fundo das redes, igualando o marcador. Sem conseguir acompanhar o ritmo do Athletic, o Hertha sofreu a virada aos 82’ depois de uma jogada inteligente da defesa basca, que cobrou rapidamente uma falta, ligando um contra-ataque letal. Balenziaga cruzou na medida para Williams, que apenas teve o trabalho de completar para o fundo das redes e selar a virada basca.