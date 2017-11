Feliz após golaço, Griezmann diz acreditar em classificação na UCL: "Teremos que continuar lutando"

Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

O Atlético de Madrid segue com chances de classificação as oitavas de final da Uefa Champions League. A vitória na tarde dessa quarta feira (22) diante da Roma, com direito a grande exibição de Antoine Griezmann, autor de um belíssimo gol, reascendeu as esperanças dos colchoneros, que necessitam vencer o já classificado Chelsea na última rodada da fase de grupos e contar com uma derrota da Roma para o eliminado Qarabag.

Mesmo que não consiga a vaga as oitavas, o time espanhol está no mínimo garantido na fase de dezesseis avos de final da Uefa Europa League, competição que venceu por duas ocasiões, 2009/10 e 2011/12. Após a partida, o atacante francês foi entrevistado pela emissora espanhola BeIn Sports onde pode avaliar seu desempenho na partida, mostrando otimismo com uma possível qualificação.

"O meu sentimento é de felicidade, pelo gol que marquei e porque ajudei meus colegas de equipe. Estamos com o objetivo de melhorar individualmente e em equipe, damos o melhor em cada jogo, mas agora devemos continuar trabalhando. Me sentia mal, pois antes, não estava conseguindo marcar e ter meu melhor rendimento, mesmo que fosse para a França ou em treinamento. Teremos que continuar a lutar até o final do grupo, mas sabíamos que ganhar contra a Roma era muito importante para nos manter vivos."

No início da semana, em entrevista a emissora francesa Telefóot, o atacante falou sobre o momento do clube na temporada e após ser especulado pelo Barcelona e Manchester United, o jogador também esclareceu as declarações dadas sobre seu desejo de atuar com Neymar e Mbappé, que segundo Griezmann, foram interpretados de má forma.

O próximo compromisso do Atlético de Madrid é diante do Levante, nesse sábado (25) pela La Liga. A partida será realizada no Estádio Ciutat Valencia, casa dos Granotes, 12º colocados no Campeonato Espanhol.