Lionel Messi conquista sua quarta 'Chuteira de Ouro' de maior artilheiro da temporada

Nesta sexta-feira (24) em cerimônia de gala na Espanha, Lionel Messi recebeu a Chuteira de Ouro de maior artilheiro das ligas europeias na última temporada. Autor de 37 gols na última edição do Campeonato Espanhol e somando 74 pontos na corrida para o prêmio, o camisa 10 do Barcelona ganhou a chuteira pela quarta vez na carreira, igualando a marca de Cristiano Ronaldo que também possui quatro troféus.

Acompanhado de sua esposa Antonella e do seu filho mais velho Thiago, Messi recebeu o prêmio das mãos de seu companheiro de ataque Luis Suárez, que foi o vencedor da Chuteira de Ouro do ano passado. Além deles, Iniesta e Busquets também estavam na cerimônia de premiação.

Artilheiro da última temporada do Campeonato Espanhol com 37 gols, Messi já havia vencido a Chuteira de Ouro outras três vezes e não vencia desde 2012/13. A primeira vez que o craque do Barça conquistou o troféu foi na edição 2009/10, onde marcou 40 gols no espanhol. Messi ainda venceu duas vezes seguidas sendo 2011/12 com 50 gols (recorde de mais gols na história em uma liga nacional) e em 2012/13 com 46 gols.

2009/10: 40 gols 2011/12: 50 gols 2012/13: 46 gols 2016/17: 37 gols

Na temporada de 2017/18, Lionel Messi já arrancou com grande início e disparou na artilharia do Campeonato Espanhol com 12 gols em 12 partidas, enquanto seu rival Cristiano Ronaldo possui apenas um gol em oito partidas que o astro do Real Madrid entrou em campo. Se tudo continuar neste ritmo, Messi tem grandes chances de emplacar sua sexta Chuteira de Ouro para a coleção.

A Chuteira de Ouro é um prêmio de muita importância na Europa. Concedido por uma associação de publicações esportivas na Espanha, ele é dado para o maior artilheiro de todas as ligas europeias e tem critérios de pontuações distintas conforme o peso e nível da liga.

As principais ligas da Europa como Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália e Portugal tem peso 2 para cada gol. Já os campeonatos nacionais de Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Escócia, França, Grécia, Holanda, Israel, Noruega, Polônia, Rússia, Sérvia, Suíça, Turquia e Ucrânia têm peso 1,5. Já todos os outros torneios recebem peso 1 para cada gol marcado.