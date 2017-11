Real Madrid recebe Málaga buscando embalar de vez na temporada

INCIDENCIAS: Partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Real Madrid e Málaga no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Neste sábado (25), o Real Madrid recebe o Málaga no estádio Santiago Bernabéu, às 13h15 pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol buscando a quarta vitória seguida em seus domínios para embalar na competição. Para os visitantes, a difícil tarefa de escapar do rebaixamento fica ainda mais complicada diante de um rival tão poderoso.

Os merengues vêm de goleada sobre o APOEL na Uefa Champions League e na última rodada da La Liga ficaram no 0 a 0 com o Atlético de Madrid no derbi da capital. Com 24 pontos na terceira posição, precisa da vitórias para não deixar o líder Barcelona ampliar ainda mais a vantagem de pontos.

Enquanto os andaluzes, que venceram o La Coruña na rodada passada, querem somar pontos de qualquer maneira para sair da zona de rebaixamento. Na antepenúltima posição com apenas 7 pontos conquistados, o Málaga tem a dura tarefa de tirar pontos do Real.

Kovacic e Navas de volta, Bale e Ramos fora

Ver o rival com 10 pontos à frente na tabela com apenas 12 rodadas disputadas não é algo comum para o Real Madrid. Além da situação incômoda, o técnico Zinedine Zidane tem que administrar um dos principais problemas do time, que são as lesões. Gareth Bale, que não joga há quase dois meses por conta de uma lesão na fíbula, continua de fora.

Keylor Navas e Kovacic voltaram a ser relacionados depois de se recuperarem de suas lesões, mas Sergio Ramos, que fraturou o nariz no clássico contra o Atléti, estará de fora. Marco Asensio, com uma lesão na coxa, também não estará disponível para a partida. Já são muitos os jogadores que passaram pelo departamento médico ao longo da temporada e, não fosse o ótimo elenco do clube, a situação poderia ser muito pior.

Zidane em entrevista pré-jogo | Foto: Angel Martínez/Getty Images

E o treinador não poderia deixar de falar sobre as lesões na entrevista coletiva pré-jogo que condeceu: "Isso é o futebol, as ausências são parte do jogo. Os 10 pontos (de diferença para o Barça) não são por causa das lesões, sou o responsável e o que precisamos fazer é diminuir a vantagem. E vamos conseguir, estou convencido, todos estamos", falou sem demonstrar preocupação.

Zidane falou também sobre a partida e reconhece que o adversário é forte, apesar da posição na tabela: "Eles vêm de duas vitórias seguidas, é um time que não merece estar tão abaixo na tabela, estão jogando muito bem. Sabemos que será outro jogo difícil e que precisamos jogar muito bem. É o que tentaremos fazer", disse.

'El mister' aproveitou para comentar sobre o atual momento defensivo do time: "Sempre tentamos não sofrer gols, como fizemos nas três últimas partidas. Não é só um trabalho da defesa, é de todos. Essa é a melhor forma de vencer os jogos", elogiou Zizou.

Míchel confiante para a partida: "Vamos como para qualquer outro jogo"

Motivado pela vitória na última partida, o técnico Míchel falou à imprensa sobre o jogo e demonstrou bastante confiança: "Vamos ao Bernabéu com a mesma mentalidade que vamos a qualquer outro estádio. As coisas pouco a pouco estão mudando, estão melhorando. Estamos melhores mas não tanto para soltar fogos".

O comandante comentou também o seu retorno ao Santiago Bernabéu - Míchel jogou pelo Real na década de 80, atuando por mais de 500 partidas - e disse que: "Não me sinto estranho, é a sensação de voltar pra casa. Uns 70% de torcedores que vão ao Bernabéu me viram como jogador".

Último treinamento do Málaga antes da partida | Foto: Divulgação/Málaga CF

Com o time fazendo uma campanha tão ruim, Míchel foi questionado sobre o impacto que as saídas de alguns jogadores causaram no elenco: "Perder Camanho e Fornals foi muito importante, principalmente Camacho, ele era insubstituível pelo que significava no vestiário. Todos ficamos perdidos, jogadores, clube e treinador".

As equipes já se enfrentaram 80 vezes ao longo da história, sendo 41 delas nos domínios merengues, onde o Málaga nunca venceu uma partida. Foram 33 derrotas e 8 empates. O tabu a ser quebrado é grande caso a equipe andaluz queira conquistar pontos.