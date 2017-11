Fim da novela: Messi renova com Barcelona até 2021 e terá cláusula de € 700 milhões

Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona

A manhã deste sábado (25) foi mas que especial para a torcida do Barcelona. Após muito suspense e, de certo modo, novela, finalmente o martelo foi batido: Lionel Messi renovou com o clube catalão até 2021 e terá a cláusula estratosférica de € 700 milhões (R$ 2,6 bilhões). Isso se encerra todas as dúvidas se o argentino renovaria ou não o contrato com o clube.

Caso o contrato seja cumprido até o fim, Messi completará 17 anos como jogador do Barcelona no time profissional. Ele chegou ao clube com apenas 13 anos, vindo do Newell's Old Boys e foi impressionando bastante desde a base, subindo até chegar ao profissional.

Lionel Messi conquista sua quarta 'Chuteira de Ouro' de maior artilheiro da temporada

Com apenas 16 anos, o argentino fez sua estreia pelo clube, em um amistoso contra o Porto. Sua estreia oficial foi logo em um clássico, contra o Espanyol, quando tinha 17 anos. Seu primeiro gol veio pouco depois, contra o Albacete, e em grande estilo, de cobertura. Ali começava, de forma oficial, uma história completamente mágica, do, provavelmente, maior e melhor jogador da história do clube e um dos melhores de todos os tempos.

Mais recordes e histórias serão escritas | Foto: Divulgação/Barcelona

À frente do Barcelona, até agora, Messi já ganhou absolutamente tudo e um pouco mais, seja individualmente, como pelo clube. São 523 gols em 602 jogos pelos culés, sendo, claramente, o maior artilheiro da história. Além disso, ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol.

Se formos colocar os troféus de Messi pelo Barcelona, aí que tudo fica ainda mais sensacional. São oito campeonatos nacionais, cinco Copas do Rei, quatro Uefa Champions League, três mundiais de clube, seis Supercopas da Espanha e três Supercopas da Europa.

Com apenas 30 anos, o camisa 10 argentino terá muitos anos para continuar fazendo história. O que mais se espera é um título pela sua seleção, já que Messi é vice duas vezes da Copa América, ambas para o Chile, e uma vez da Copa do Mundo, quando os celestes foram derrotados pela Alemanha em 2014, no Brasil.

Agora o foco do baixinho é neste domingo (26), quando sua equipe terá um grande confronto contra a grande surpresa da temporada aqui: o Valencia. A partida será às 17h45 (de Brasília) e você poderá acompanhar tudo no tempo real da VAVEL Brasil.