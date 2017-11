CR7 desencanta no Espanhol e Real Madrid vence jogo complicado contra Málaga

INCIDENCIAS: partida válida pela 13ª rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio santiago bernabéu, em madri, espanha

Foi muito suado, mas o Real Madrid venceu o Málaga neste sábado (25) pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Com gols de Benzema, Casemiro e Cristiano Ronaldo, que finalmente desencantou no Espanhol após várias rodadas, os merengues venceram um complicado jogo por 3 a 2. Rolán e Chory Castro marcaram para os visitantes.

Com este resultado, o Real Madrid segue na terceira colocação, agora com 27 pontos. Por outro lado, o Málaga segue na luta para sair do Z-3, seguindo na 18ª colocação, com apenas sete pontos.

As duas equipes tem compromisso no meio de semana pela Copa do Rei, ambos na terça-feira. O Real Madrid recebe o Fuenlabrada, às 18h30 (de Brasília), enquanto o Málaga recebe o Numancia, 16h30 (de Brasília). Pela Liga, o Real Madrid tem um difícil duelo no próximo sábado (2), quando visita o Athletic Bilbao, às 17h45 (de Brasília). O Málaga, por outro lado, joga na sexta-feira (1º), quando recebe o Levante, às 18h (de Brasília).

Início empolgante e merengues na frente

Casemiro e Benzema deixaram merengues na frente | Foto: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

Com gás após o massacre sobre o APOEL no meio de semana pela Uefa Champions League, o Real Madrid foi com tudo para cima do Málaga desde o início, e isso deu certo com menos de dez minutos, quando Marcelo cruzou na segunda trave, Cristiano Ronaldo subiu muito bem, cabeceou no travessão e a bola sobrou limpa para Benzema apenas empurrar para o fundo do gol: 1 a 0 Real Madrid.

E os merengues seguiam melhor no Bernabéu, chegando com certa tranquilidade e dando perigo a meta defendida por Roberto. Só que o Málaga tinha espaço e tentava chegar também, tanto que a equipe da Andaluzia alcançou o empate. Após saída de bola errada de Toni Kroos, Keko ficou com a bola, cruzou, Rolán dominou com espaço na área e finalizou rasteiro, com força, por debaixo das pernas de Vallejo, sem chances para Casilla: 1 a 1. Esse foi o primeiro gol do Málaga fora de casa no campeonato.

Mas o jogo era tão bom no Santiago Bernabéu, que o terceiro gol com menos 25 minutos saiu. Tentando se redimir do erro no gol adversário, Kroos cobrou escanteio da esquerda e Casemiro subiu muito bem, com certa liberdade, para colocar os donos da casa na frente mais uma vez: 2 a 1 Real Madrid.

Depois de um início incrivelmente empolgante, a partida ficou mais morna na capital espanhola, com as duas equipes chegando menos que no início. Porém, quase que o Real Madrid ampliou a vantagem, quando Carvajal mandou ótimo cruzamento para área, Cristiano Ronaldo subiu livre, cabeceou e Roberto fez uma grande defesa. A fase do português na Liga realmente não é boa.

Málaga empata, mas CR7 desencanta na Liga e garante difícil triunfo

Fim da sequência sem gols de CR7 na Liga | Foto: Divulgação/La Liga

O início de segundo tempo foi bem diferente do primeiro, com as duas equipes com um ímpeto ofensivo mais "lento". A primeira chance, porém, foram dos merengues, quando Benzema recebeu na esquerda, perto da linha de fundo, e rolou para Kroos, que chegou finalizando na entrada da área e Roberto fez grande defesa.

Só que o Málaga, que fazia um jogo bem detalhista, conseguiu chegar ao empate no seu primeiro chute da segunda etapa, quando, após mais uma saída de bola errada dos merengues, Chory Castro recebeu no meio, arriscou e Kiko Casilla acabou aceitando: 2 a 2.

O gol de empate deixou os merengues nervosos no Santiago Bernabéu, que começavam a errar bastante. Porém, após bom contra-ataque, Lucas Vázquez tocou na área para Modric, que foi derrubado por Luis Hernández: pênalti para o Real Madrid. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança, bateu, Roberto, que fez um grande jogo, defendeu, mas a bola voltou nos pés do português, que dessa vez não perdoou e finalmente desencantou na Liga: 3 a 2 Real Madrid.

Depois disso, a partida voltou a ficar menos intensa, com o Real Madrid não querendo se lançar tanto o ataque, mais nos contra-ataques. O Málaga parecia não ter força para tentar um empate e o resultado ficou mesmo na difícil vitória merengue.