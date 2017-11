Zidane valoriza vitória após partida fraca do Real Madrid: "Tem que pensar nos três pontos"

Zinedine Zidane concedeu entrevista coletiva após a vitória do Real Madrid sobre o Málaga por 3 a 2, no Santiago Bernabéu. Apesar do mal desempenho da equipe, o treinador merengue valorizou os três pontos conquistados e mais uma vitória em casa.

Zizou comentou sobre como foi custoso para o Real Madrid conseguir o resultado positivo. "Entramos bem no jogo e fizemos o primeiro gol rápido, que é importante. Porém começamos a perder muitas bolas e tudo mudou, o segundo tempo foi muito difícil. Estamos felizes pelo resultado, tem que pensar no resultado", disse.

Perguntado sobre as fracas atuações nos jogos em casa, o comandante blanco minimizou a situação: "Gostamos de jogar aqui, fizemos bons jogos em casa e os primeiros minutos de hoje foram bons, mas tivemos coisas não habituais. Temos que pensar nos três pontos e ver como fica o Valencia x Barcelona (jogo entre as duas equipes que estão à frente do Real na tabela que será disputada neste domingo [26])".

Foto: Divulgação/La Liga

O Málaga se aproveitou de erros do Madrid para marcar seus gols, questionado sobre as falhas, Zidane valorizou a vontade dos adversários nestes jogos e culpou as perdas de bola: "Quando os adversários vêm aqui eles jogam pela vida. Se não jogarmos em um nível muito alto... Não se pode dizer que deu tudo errado, o problema hoje foram as bolas perdidas".

Cristiano Ronaldo e Benzema voltaram a marcar pelo Campeonato Espanhol e Zidane falou sobre o final do jejum: "Cristiano teve boas ocasiões mas o goleiro fez ótimas defesas. Benzema se entrega ao máximo, está feliz e trabalhando muito. Temos que ser positivos, conquistamos os três pontos e certamente melhoraremos".

Ao finalizar, 'el mister' falou sobre possíveis transferências na janela de inverno europeu que abre em janeiro: "Com certeza não haverá saídas, mas tudo pode acontecer sobre algumas chegadas, veremos. Mas no momento não falo nem de saídas nem de chegadas".

Na próxima rodada o Real Madrid vai até o País Basco enfrentar o Athletic Bilbao, no sábado (2).