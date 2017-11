Allez les Bleus! Griezmann e Gameiro brilham e Atlético de Madrid goleia Levante fora de casa

INCIDENCIAS: Partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Levante e Atlético de Madrid no estádio Ciutat de Valencia

Neste sábado (25), o Levante recebeu o Atlético de Madrid no estádio Ciutat de Valencia e foi goleado. Em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, os colchoneros aproveitaram a fragilidade dos donos da casa e desencantaram. Com dois gols de Gameiro, dois de Griezmann e ainda um gol contra de Rober, o time de Diego Simeone não correu riscos, dominou o jogo e conquistou os três pontos.

Com a derrota o Levante permaneceu com 15 pontos e está na 13ª posição, podendo ainda ser ultrapassado pelo Espanyol e pelo Athletic de Bilbao até o final da rodada. Na próxima sexta-feira (1), voltam a campo contra o Málaga na Andaluzia.

Para o Atlético de Madrid a vitória valeu não só os três pontos como serviu para ultrapassar o rival Real Madrid e chegar à terceira posição pelo saldo de gols. Na próxima rodada recebem a Real Sociedad em casa no sábado (2).

Levante erra, Atlético não perdoa

O jogo começou com o Atlético pressionando e buscando a vitória desde o primeiro minuto. Com jogadas em velocidade, as chances eram criadas e logo aos 5 minutos, após cruzamento de Correa, Rober Pier tentou fazer o corte e marcou contra, abrindo o placar para os colchoneros.

Com o gol os visitantes tiveram tranquilidade para controlar o jogo e manter a posse de bola. Mas aos 17’, Jason teve boa chance, a bola passou muito perto mas foi pra fora, à esquerda do gol de Oblak. Chance lá, chance cá. Griezmann deu lindo enfiada de bola para Gameiro que ficou de frente com o goleiro Oier, que fez ótima defesa na finalização do francês.

Os muitos erros defensivos comprometeram a atuação do Levante | Foto: Divulgação/La Liga

O Levante não conseguia criar chances em um jogo completamente dominado pelo Atleti, que ampliou aos 29 minutos. Koke fez lançamento para Correa que driblou o goleiro e bateu fraco, o zagueiro Chema tentou cortar mas errou o chute e deixou a bola parada em cima, Gameiro só teve o trabalho de empurrar para o gol e amplicar o marcador.

Dois presentes do Levante foram suficientes para o Atlético abrir vantagem e ter tranquilidade para dominar a partida, os donos da casa não conseguiram ameaçar o time de Simeone na primeira etapa.

Goleada com tranquilidade

Na volta para o segundo tempo os rojiblancos nem precisaram se esforçar muito para ampliar a vantagem e definir o resultado. Com a fragilidade defensiva do Levante, as oportunidades surgiam e a pontaria afiada dos atacantes era fatal. Aos 59' Gameiro recebeu lindo passe de Griezmann, ficou livre na área e só tocou de bico tirando do alcance do goleiro.

Seis minutos depois, Gameiro retribuiu o presente e cruzou rasteiro para Griezmann ampliar. Quando a torcida ainda comemorava, novamente Gameiro recebeu lançamento em velocidade e bateu forte cruzado, o goleiro espalmou e Griezmann em lance de oportunismo pegou o rebote de carrinho, fazendo o quinto gol. O Atleti ainda continuou criando algumas boas chances, mas em um ritmo bem menor

Kevin Gameiro foi o grande destaque do jogo, participando dos 5 gols | Foto: Divulgação/La Liga

Enquanto os granotas sofriam para chegar ao ataque e conseguir finalizar, bastava o Atleti acelerar um pouco a jogada que já conseguia uma boa oportuniade de finalizar. Fernando Torres quase marcou em chute cruzado que Oier espalmou pra fora. A dois minutos do fim, Nano passou por Gabi e Savic e bateu de canhota, Oblak pareceu desviar a bola, que ainda passou tirando tinta da trave e foi pra fora.

Esse foi o 29º confronto entre as equipes e a 16ª vitória do Atlético, que voltou a vencer no Ciutat de Valencia depois de 10 anos, em uma vitória importantíssima na briga pelo título da competição.