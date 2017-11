Jogo Valencia x Barcelona ao vivo online no Campeonato Espanhol 2017/18 (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Valencia x Barcelona ao vivo no estádio Mestalla, valendo pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A transmissão começará às 17h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Este será o confronto de número 210 entre as equipes, com um retrospecto favorável ao clube catalão, que venceu 102 vezes, empatou 51 e perdeu 56. Em jogo estará a invencibilidade e, ainda que o Valencia não ultrapasse o Barça na tabela se vencer o jogo, fica a apenas um ponto e pode mudar a história da competição.

O Valencia vem de oito vitórias consecutivas, tem 30 pontos e na última rodada venceu o Espanyol por 2 a 0 fora de casa. Com nove vitórias e três empates, faz uma campanha muito além do esperado, depois de ano de 2016 com muitos problemas.

A trajetória do Barcelona até aqui é quase perfeita, o time empatou somente o clássico com o Atlético de Madrid e venceu as outras 11 partidas, chegando a 34 pontos. Na rodada passada despachou o Leganés por 3 a 0, chegando a 18 jogos de invencibilidade.

Marcelino García Toral compareceu à entrevista coletiva pré-jogo para falar sobre o duelo deste domingo. O treinador, que não comandará a sua equipe do banco de reservas pois foi expulso no último jogo, está confiante na vitória e empolgado para o jogo. Questionado sobre o que estaria em disputa no confronto, disse que "para nós são os três pontos, mas quero nos ver competindo com um grande adversário com a ilusão de vencê-lo".

Com Lionel Messi fazendo um grande campeonato, Toral foi perguntado sobre a chave pra conseguir parar o argentino: "Não creio que eu saiba como pará-lo porque não sou melhor que ninguém nem jogo. É fácil dar opinião sobre como neutralizá-lo, tentaremos fazer com que tenha menos participações e com pouco espaço, mas pará-lo... ninguém conseguiu ultimamente", disse.

Fim da novela: Messi renova com Barcelona até 2021 e terá cláusula de € 700 milhões

Jeison Murillo e Maksimovic estão de fora do jogo por lesão, o restante do elenco está todo à disposição, inclusive com os retornos de Ruben Vezo e Nacho Vidal. O atacante Simone Zaza, que pode precisar operar o joelho, foi selecionado para o jogo e será titular, de acordo com Marcelino.

Ao falar à imprensa sobre o importante jogo deste domingo, Ernesto Valverde não poupou elogios ao adversário: "Eles têm um bom treinador, bons jogadores e trabalham duro. Além de ser um grande time, não têm competições no meio da semana para deixá-los cansados. Seus contra-ataques são os melhores da liga".

Mesmo sendo líder, Valverde não se deixa iludir pela vantagem de pontos e nem por uma possível vitória, que aumentaria ainda mais a diferença: "Não importa o que aconteça, ainda tem muito por acontecer. Independente da situação que esteja o Valencia, são sempre jogos interessantes. Se vencermos, matematicamente será enorme, mas insisto que ainda está apenas no começo e realmente acho que o Real Madrid ainda é candidato ao título".

Além dos citados acima, Dembélé, André Gomes, Arda Turan (que pode deixar o clube em janeiro), Rafinha e Sergi Roberto também estão vetados para o jogo por causa de lesão. David Costas, do Barcelona B, foi o único zagueiro relacionado para o banco de reservas.