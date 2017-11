Willian José marca belo gol, mas Real Sociedad apenas empata com Las Palmas em casa

Em um jogo bastante movimentado, Real Sociedad e Las Palmas empataram por 2 a 2, neste domingo (26), no Anoeta. A partida foi válida pela 13° rodada do Campeonato Espabhol 2017/18. Willian José e Januzaj marcaram para a equipe do país basco, enquanto Tana e Viera empataram para os visitantes.

Com o resultado, a Real Sociedad que busca uma vaga na Uefa Europa League, desperdiçou a oportunidade de encostar no Villarreal, sexto colocado, com 21 pontos. Assim, a equipe permanece na sétima posição com 19 pontos. Já o Las Palmas, com o empate saiu da lanterna e agora é o 19º, com 7 pontos.

A partida começou com domínio total da Real Sociedad, que criava as melhores oportunidades, mas pecava nas finalizações. O Las Palmas apostava nos contra - ataques e foi assim que a equipe canária abriu o placar. Em uma rápida jogada pela esquerda, Remy chutou cruzado e após o rebote de Rulli, Tana, de cabeça, fez 1 a 0 aos 21 minutos do primeiro tempo.

Mesmo com o gol sofrido, a Real Sociedad pressionava. E o empate veio 10 minutos depois. Willian José invadiu a área e chutou forte no alto do goleiro Lizoain e igualou a partida. Após o empate, a equipe do país basco continuou melhor no jogo, mas o primeiro tempo terminou 1 a 1.

Os times voltaram para a segunda etapa e a estratégia de jogo de ambos permaneceu a mesma. Os donos da casa dominavam a partida, em busca do gol da vitória e o Las Palmas permanecia fechado, apostando no contra- ataque. A persitencia da equipe basca foi recompensada aos 17 do segundo tempo. Após cruzamento de Odriozola, a bola sobrou para Januzaj, que em um chute cruzado colocou a Real Sociedad à frente.

Todavia, 5 minutos depois, Jonathan Viera empatou a partida, em um golaço, após a saída errada de Rulli. O empate não desanimou a Real Sociedad, que continuava no ataque, mas esbarrava no goleiro Lizoain, com ótimas defesas. Assim, o tempo foi passando e a partida terminou empatada em 2 a 2. Resultado nada bom para ambos, respectivamente.