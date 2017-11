Com erro grotesco da arbitragem, Valencia e Barcelona empatam no Mestalla

INCIDENCIAS: partida válida pela 13ª rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio mestalla, em valencia

O duelo entre o vice-líder Valencia e o líder Barcelona pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18 teve de tudo. Em um jogo marcado por um erro absurdo da arbitragem, que não validou um gol claro dos visitantes, morcegos e catalães ficaram no empate em 1 a 1. Rodrigo Moreno abriu o placar para a grande surpresa da temporada, mas Jordi Alba, na parte final do jogo, deixou tudo igual.

Com este resultado, o Barcelona segue mais líder do que nunca e invicto com 35 pontos, quatro pontos a frente do Valencia, vice-colocado com 31 pontos.

As duas equipes já tem compromisso marcado no meio de semana. Na quinta-feira (30), o Valencia recebe o Real Zaragoza, ás 18h30 (de Brasília), enquanto o Barcelona recebe o Real Murcia na quarta-feira (29), ás 16h30 (de Brasília). Pelo campeonato nacional, o Valencia vai até o Coliseum Alfonso Pérez no domingo (3) encarar o Getafe, às 13h15 (de Brasília). No sábado (2), às 10h (de Brasília), o Barça recebe o Celta de Vigo.

Barcelona domina e não fica na frente por erro incrível da arbitragem

O primeiro tempo foi completamente dominado pelo Barcelona, tanto que a primeira chance do jogo veio logo cedo. Após boa troca de passes, Paulinho domina na entrada da área e arriscou chute alto, mas Neto mandou para linha de fundo. O Valencia era um mero "espectador" e defensor, apenas fechando os espaços e tentando sair no contra-ataque, sua grande arma.

Após um momento "morno" no jogo, veio o grande lance da primeira etapa. Com um pouco mais dos primeiros 45 minutos passados, Messi apareceu na entrada da área para finalizar de primeira, Neto falhou, a bola passou por debaixo das suas pernas, entrou, mas o árbitro não marcou o gol claro. No contra-ataque, Zaza recebeu na entrada da área, finalizou cruzado e a bola passou com perigo. Imagina se a bola entra...

Incrível gol não validado pela arbitragem | Foto: Reprodução

Depois daí, o jogo ficou mais aberto e eletrizante no Mestalla, com o Barcelona seguindo bem melhor, tanto que quase marcou no final do primeiro tempo, quando Suárez foi lançado na área, ganhou no corpo de Gayà, finalizou com pouco ângulo e Neto defendeu. Nada mais aconteceu na primeira etapa e o jogo foi para o intervalo na igualdade.

Valencia abre o placar, mas Barça busca empate na parte final

Jogo bem igual na segunda etapa | Foto: Jose Jordan/AFP/Getty Images

O Valencia voltou com outra cara para a segunda etapa, chegando com mais "facilidade", principalmente pela esquerda com a dupla Gonçalo Guedes e Gayà. O Barcelona seguia com a mesma forma da primeira etapa, trocando muitos passes e até chegando do mesmo jeito dos primeiros 45 minutos, mas sem tanta objetividade.

E a boa forma da dupla Guedes e Gayà mostrou resultado com 15 minutos jogados no segundo tempo, quando o português viu bem a passagem do lateral pela esquerda, que recebeu, invadiu a área e cruzou rasteiro para a pequena área, onde estava Rodrigo Moreno, que, em grande fase, empurrou para o gol, colocando os donos da casa na frente: 1 a 0 Valencia.

O jogo ficou muito bom após a abertura do placar, com o Barcelona indo com tudo em busca do empate e o Valencia conseguindo chegar nos contra-ataques. Só que na parte final do jogo, a genialidade de Messi apareceu, quando o argentino recebeu no meio, viu muito bem a passagem de Alba por trás da zaga na área e lançou para o lateral, que se jogou para marcar um lindo gol e deixar tudo igual: 1 a 1. Lei do ex agindo no Mestalla.

Nos minutos finais do jogo, as duas equipes tiveram boas chances, mas foi o Valencia que teve as melhores. A primeira foi com Andreas Pereira, que desceu bem pela direita, arriscou e a bola foi na rede pelo lado de fora. No último lance do jogo, em contra-ataque, Zaza foi acionado na área, pegou de primeira, mas por cima do gol, dando números finais a um grande jogo em Valencia.