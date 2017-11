Rubén Uría reconhece mudança de postura do Valencia após empate e se diz a favor do VAR

Foto: Jose Jordan/AFP/Getty Images

Após partida entre o vice-líder Valencia e o líder Barcelona do Campeonato Espanhol, Rubén Uría - que comandou a equipe por causa da suspensão de Marcelino García - concedeu entrevista coletiva à imprensa, para avaliar a partida deste domingo (26), realizada no estádio Mestalla, em Valencia. Os morcegos começaram vencendo o jogo com gol marcado por Rodrigo Moreno, mas no final da partida Jordi Alba empatou, mantendo os catalães invictos com 35 pontos.

Para Uría, o primeiro tempo não foi bom para sua equipe, mas na etapa final dominaram mais a partida e disse que mereciam ter saído com a vitória: "O Barcelona é uma ótima equipe, no primeiro tempo sofremos muita pressão, foi difícil recuperar as bolas aéreas, as mais altas e tivemos falhas nos passes, mas no segundo tempo tudo mudou e nós fomos superiores, merecendo mais", avaliou o treinador.

Rubén também contou o que foi dito no intervalo para que houvesse a radical mudança e fizesse com que os morcegos dominassem o segundo tempo da partida: "Eu disse que eles tinham que deixar ir, eles estavam rígidos. O Barça poderia ter muita bola, mas que nós devemos ter cuidado, na primeira metade fomos pegos. Após o intervalo, nós éramos mais "reconhecíveis", e também tínhamos que ter mais jogo em equipe", contou Uría.

A partida foi marcada por um erro da arbitragem, após um gol ter sido anulado para o Barcelona. Rubén disse que não viu, mas disse também ser a favor da tecnologia e que isso poderia acontecer com qualquer clube: "De onde eu estava, da minha posição, eu não vi. Eles nos disseram que a bola entrou. Para ter uma certeza, o árbitro tem que vê-lo e isso não aconteceu. Com a tecnologia teria aumentado a certeza, isso pode acontecer com qualquer um, somos a favor do VAR", disse.

No próxima rodada da La Liga, o Valencia vai até o Coliseum Alfonso Pérez no domingo (3) enfrentar o Getafe, às 13h15 (de Brasília). Antes disso, na quinta-feira (30), os morcegos tem compromisso marcado contra o Real Zaragoza, pela Copa do Rei no Mestalla, às 18h30 (de Brasília).