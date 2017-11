Valverde poupa críticas à arbitragem e exalta reação do Barcelona para empatar a partida

(Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona)

Após o empate entre Barcelona e Valencia por 1 a 1 no último domingo (27), o técnico Ernesto Valverde falou sobre a partida complicada entre os líderes do Campeonato Espanhol e exaltou a atuação das duas equipes. O comandante do Barça também falou sobre o erro da arbitragem no lance envolvendo Messi, onde o argentino teria marcado o primeiro gol do jogo e o juiz não viu a bola cruzar a linha, não validando o gol do Barcelona.

Falando sobre a polêmica do gol de Leo Messi que a bola passou a linha do gol e o juiz não viu e não marcou o gol, Valverde preferiu deixar de lado as críticas e afirmou que são situações que podem acontecer. O técnico catalão ainda lembrou que recentemente o Barça foi favorecido pela arbitragem contra o Málaga e são coisas normais de jogo.

“Estamos de acordo que esse tipo de jogadas são muito claras. Não é uma questão de re-arbitrar os jogos. São situações que a bola entra. Recentemente tivemos uma jogada contra Málaga em que nos beneficiaram, hoje nos prejudicou mais por causa da má posição do assistente”, falou o técnico sobre a arbitragem.

Complementando sobre o erro da arbitragem, Valverde falou sobre o auxilio do árbitro de vídeo já que os problemas como o da partida de ontem ainda estão acontecendo. “Ainda estamos tendo problemas como esses, onde a bola passa a linha e não é gol ou não é visto. Estamos todos em evidência”, comentou Valverde.

Já falando sobre o jogo, o comandante do Barça afirmou ser uma partida muito disputada e complicada, onde as duas equipes jogaram com seu estilo e tiveram uma excelente atuação. “Foi uma partida muito disputada, como todos viram. Cada equipe em seu próprio estilo. Nós tentamos dominar o jogo, eles se armaram muito bem e tentaram contra-atacar muito rápido”, declarou.

Ainda sobre a partida, Valverde analisou as duas etapas do confronto e falou sobre a superioridade da equipe no primeiro tempo. Porém também ressaltou a melhora do Valencia na segunda etapa para abrir o placar do jogo e sair na frente do Barça. “O primeiro tempo nós dominamos e não demos muito espaço. No segundo, eles começaram melhor e o gol deles saiu. Então demos um passo à frente e tentamos colocá-los para trás apesar da exposição que sofríamos. Nós conseguimos o empate e tentamos ir atrás da vitória”, analisou Valverde.

Encerrando sua entrevista, Valverde destacou o ponto positivo da partida contra o Valencia e elogiou o poder de reação da equipe que mesmo perdendo conseguiu buscar forças para empatar a partida. “Fico com a imagem positiva de que, apesar da jogada polêmica, não nos desconcentramos e mesmo com o 1-0 contra nós soubemos reagir”, finalizou o técnico.

A próxima partida do Barcelona será na quarta-feira (29), às 16h30, onde os catalães irão receber o Real Murcia no Camp Nou pela partida de volta da Copa do Rei. No jogo de ida os culés venceram por 3 a 0 e agora podem até perder por dois gols de diferença para avançarem à próxima fase da competição.