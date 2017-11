Gonçalo Guedes realiza cirurgia no pé e pode desfalcar Valencia por até um mês

A torcida do Valencia recebeu uma notícia ruim na noite desta segunda-feira (27). Grande destaque da surpreendente temporada ché até agora, o atacante português Gonçalo Guedes passou por uma cirurgia no pé esquerdo para reparar um problema que já vinha sofrendo no local faz um tempo. Os morcegos emitiram um comunicado sobre a lesão.

"No final da tarde desta segunda-feira, sob a supervisão dos serviços médicos do Valencia CF, o jogador Gonçalo Guedes sofreu uma cirurgia satisfatória no seu quinto metatarsiano do pé esquerdo, colocando um parafuso que dará estabilidade a a área afetada. O jogador, que já está na sala, receberá a alta hospitalar na terça-feira e seu período de recuperação estimado é entre 3 e 4 semanas, enquanto aguarda sua evolução".

Como dito acima, a contusão de Guedes, segundo a imprensa espanhola, já era antiga. Em tese, o português jogou meio que no sacrifício no empate com o Barcelona neste domingo (26). Muitos acham que a lesão no pé foi agravada por conta de uma entrada do zagueiro Samuel Umtiti na partida deste domingo, onde o francês acertou um pisão no pé de Guedes dentro da área, mas, pelo visto, o lance não iria mudar o rumo da cirurgia do atacante.

Com a lesão, o Valencia perde sua principal peça na temporada, seu grande destaque, o jogador, em tese, mais agudo do time. E é dessa forma que o clube ché se prepara para receber o Real Zaragoza na próxima quinta-feira (30) pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Rei. Na ida, os morcegos foram vitoriosos por 2 a 0.