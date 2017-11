Com retorno esperado para 2018, Dembélé dá boas notícias: "Estarei de volta em duas semanas"

Foto: Denis Doyle/Getty Images

Ousmane Dembélé revelou neste final de semana que poderá retornar aos gramados antes do esperado. O jovem, contratado pelo Barcelona na última janela de transferências, vem se recuperando de uma grave lesão desde setembro e tinha previsão de volta apenas para 2018.

Dembélé foi acompanhar uma partida do Rennes - seu ex-clube - contra o Nantes pelo Campeonato Francês e em entrevista ao Canal+ transcrita pelo jornal espanhol AS, falou sobre seu processo de recuperação: "Em duas semanas estarei de volta treinando com o grupo", afirmou.

O francês teve pouco tempo de adaptação no clube catalão, foram apenas três jogos antes de lesionar o bíceps em partida contra o Getafe válida pelo Campeonato Espanhol, e por isso está motivado para conseguir voltar a atuar o quanto antes: "Será muito difícil devido à grande quantidade de treinos que eu terei que fazer, mas eu vou trabalhar muito duro todos os dias para estar de volta o mais rápido possível", disse.

Foto: Miguel López Mallach/VAVEL

Contratado por 105 milhões de euros junto ao Borussia Dortmund, a tranferência gerou muita expectativa na torcida blaugrana, principalmente por contar com Dembélé como substituto de Neymar. Mas a lesão atrapalhou seu início no clube e seu retorno é esperado com ansiedade, muito também pela falta de opções no ataque.

Com apenas 20 anos, o camisa 11 tem um futuro promissor pela frente e pode ajudar o Barcelona na caminhada pelos títulos. O time, que está invicto desde as derrotas na Supercopa da Espanha, é líder da La Liga e do seu grupo na UCL, mas vem enfrentando sérios problemas de lesões e precisa de Dembélé pronto o mais rápido possível para entrar reforçado na metade final da temporada.